Povestea terifiantă a Alinei, fata ucisă la Mangalia de Loredana. Filmul complet al crimei care a șocat România

Alina, fata ucisă cu sânge rece la Mangalia, a avut parte de o viață extrem de chinuită și de grea. În urmă cu trei ani, pe când avea doar 15 ani, fata mărturisea faptul că tatăl ei este extrem de violent și o bate până la leșin.

Fata explica atunci că mama și sora ei au fugit la niște rude, dar ea a rămas pentru că dorea să-și continue școala și ulterior să meargă la liceu. Din acest motiv a îndurat bătăile crunte ale tatălui ei și tot din cauza situației financiare precare plecase, vara aceasta, pe litoral pentru a câștiga banii necesari pentru a urma cursurile unui liceu din Vaslui.

Pe litoral, Alina a fost ucisă chiar de către cea mai bună prietenă a ei, Loredana. Imediat după descoperirea crimei, polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din Mangalia și au refăcut traseul criminalei. După ce a ucis-o, Loredana și-a băgat victima într-un troler, apoi a chemat un taxi și a cerut să fie dusă într-un parc din Mangalia.

Taximetristul, fără să știe ce are criminala în troler, a ajutat-o să îl dea jos din portbagaj. După ce a târât geamantanul cu trupul neînsuflețit prin parc, criminala l-a abandonat sub o bancă.

"Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați, am făcut foamea mulți ani la rând. Până acum trei ani, când el (n.r. tatăl fetei) a făcut cel mai mare scandal cu bătăi, nu am mai suportat. Am vorbit și cu mama și am încercat să căutăm soluții să plecăm.

Mama și cu sora mea mai mică au reușit să plece de lângă tata, dar eu am rămas, pentru că nu voiam să mă mut, din nou, de la școală. Nu voiam să pierd colegii și profesorii de la școala din Delești. Am mai fost pentru vreo două luni la școala din Buda, dar nu m-am acomodat acolo. Pentru siguranța mea de acasă, am încercat și am făcut tot posibilul să "respect regulile", așa zisele reguli, să mă conformez și să accept modul acesta de viață, astfel încât să îmi pot continua școala.

Nu aveam altă posibilitate pe atunci. În fiecare an mama pleca de lângă el, se ducea la mătușa mea sau la casa părintească a ei, dar de fiecare dată când plecau, eu rămâneam la tata pentru că eu mă gândeam la școală și la faptul că trebuie să continui cumva ca să ajung să fac și liceul și să merg mai departe. A fost foarte greu cu tata, condițiile practic erau imposibil de acceptat. Sunt foarte multe de spus. Prin ce am trecut eu, mama și frații mei... Sunt momente greu de înțeles. Doar în sufletul nostru se simte adevărata durere prin care trecem mereu.

Eu am vrut mereu să merg la școală, să ajung la liceu și să reușesc să îmi fac un viitor cât de cât. De foarte multe ori nu aveam ce să mănânc și chiar dacă aveam ceva acolo, nu puteam să mănânc pentru că mă ținea pe afară, dormeam pe unde apucam pe afară, iar dimineața mă duceam la școală nehrănită și obosită.

Ajunsesem într-un punct în care nu mai rezistam. Într-o noapte, a început să mă bată foarte tare, m-a dat cu capul de pereți, iar, într-un moment de pauză al lui, am încercat să sun pe mama. Aveam un telefon micuț, nu prea mergea bateria la el și cu acesta încercam să mai țin legătura cu mama, fără ca el să știe, pentru că nu aveam voie să vorbesc cu ea. Nu mă lăsa el. M-am speriat foarte tare, am crezut că mă omoară.

Motivul lui pentru care a acționat așa de brutal a fost că, aflase el cumva, că eu o mai sunam pe mama din când în când. Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist așa, dar el parcă nu a auzit. S-a înfuriat mai tare, a început să mă bată mai tare, mi-a tras două palme, am amețit și când mi-am revenit puțin a început să mă dea cu capul de pereți. Tremurând și plină de dureri, i-am zis că trebuie să merg la toaletă. Nu voia să mă lase.

Am insistat că am nevoie la toaletă. El se aștepta să fug, pentru că i-am spus că nu mai rezist cu bătăile astea, dar i-am mai spus că poate să meargă și el cu mine și să stea la vreo 2 metri în fața ușii, că va vedea că sunt la toaletă. Am prins curaj, el fiind la aproximativ 2 metri distanță, m-am strecurat pe lângă el și în fugă am plecat de acasă. Nu m-a prins, mi-au sărit și papucii din picioare și căciula care o aveam în cap, mă mir și acum cum de am reușit să fug ... dar nu m-am oprit până nu m-am simțit în siguranță. Nu aveam pe cine să sun decât pe mama. Ea se afla pe atunci la mătușa mea, care îmi este tutore acum.

Mama m-a chemat acolo lângă ea și astfel, prin întuneric, pe niște dealuri, am mers până am ajuns la mătușa mea. Am încercat să găsim împreună soluții să vedem cum să facem, pentru că eu nu voiam să renunț la școala de la Delești. Am vorbit cu mama mea și ea a fost de acord ca mătușa să mă ia în plasament și toate acestea au fost pentru că doream să continui să învăț la școala din Delești. Cu toate acestea, nici aici nu am scăpat de scandalurile pe care le făcea tata. Și nu doar că venea la casa mătușii mele să facă scandal, dar venea și la școală. Venea pe motiv că îmi poartă de grijă la școală, dar mereu era beat și făcea scandal profesorilor, domnului director... Ne amenința pe toți, pe mama, chiar și pe mine", declara Alina pentru Vremea Nouă, în urmă cu trei ani.

Procurorii au emis ordonanță de reținere pe numele Loredanei Atănăsoaie, principala suspectă a crimei de la Mangalia. Aceasta este principala suspectă în cazul terifiantei crime de la Mangalia, acolo unde trupul unei tinere de doar 18 ani, Alina, a fost găsit sub o bancă.