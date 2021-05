Povesti nespuse despre dragostea lui Ion Dichiseanu cu Simona Florescu: "Mulţi au fost împotriva noastră!"

S-au pus pariuri că nu vor rezita împreună, dată fiind diferenţa de 35 de ani dintre ei, însă Simona Florescu şi Ion Dichiseanu au avut o căsnicie fericită timp de 22 de ani. Actorul Ion Dichiseanu a murit, joi, la Spitalul Floreasca, în jurul orei 15.00, unde era internat de la începutul anului.

După despărţirea de actriţa Sara Montiel, Ion Dichiseanu şi-a găsit consolarea în braţele Simonei Florescu, femeia care l-a făcut tată şi în care a găsit aceleaşi trăsături cu ale divei spaniole, după cum povesteşte în cartea „Am fost rivalul regelui. Povestea mea de iubire cu Sara Montiel". Simona avea 19 ani neîmpliniţi şi l-a întâlnit pe Dichi pe vremea când ea era colaboratoare la „Constantin Tănase" şi se organizase un spectacol grandios pe stadionul din Galaţi cu toată „floarea cea vestită" de la vremea aceea.

„Mă atrăgeau cele care, printr-un element particular al fizionomiei, printr-un gest, printr-o anumită atitudine, îmi aminteau de ea (Sara Montiel). În 1986, când m-am căsătorit cu Simona, nu am realizat imediat acest lucru. Într-un moment de relaxare, când eram doar eu cu mine însumi, mi-am dat seama că Simona avea ceva care îmi aducea aminte de Sara. Nu-mi dau seama foarte bine ce, poate tenul, poate ceva din atitudine... Era un sentiment care stârnea nişte şoapte, nişte tresăriri uşoare, ca fâlfâitul aripilor unui fluture ce abia-ţi atinge obrazul..", scrie actorul în cartea sa.

„Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă. Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el şi la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastra pentru că el era bătran.", povestea Simona.