Prezent la Chișinău, Antony Blinken recunoaște că Joe Biden se gândește la soluția atacării Rusiei de pe teritoriul Ucrainei

Anthony Blinken, secretarul de stat american, a recunoscut la Chișinău, ieri, că administrația Biden evaluează posibilitatea să admită folosirea armelor americane pentru atacarea țintelor rusești de pe teritoriul Rusiei.

El este primul oficial american care recunoaște că pe masa președintelui din Biroul Oval există o astfel de soluție.

În urmă cu o săptămână, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, cerea prin intermediul the New York Times - unde a oferit un interviu - trimiterea de rachete cu rază medie și lungă de acțiune americane, în țara sa, pentru a ataca ținte de pe teritoriul Rusiei.

La scurt timp, nici după 24 de ore, mai mulți congresmeni i-au cerut lui Joe Biden, printr-o scrisoare deschisă, să fie de acord cu soluția atacării Rusiei.

În ediția de ieri a cotidianului american the New York Times se dezvăluie pe surse că "președintele Biden cântărește temerile de escaladare a conflictului, mai ales c[ adversarul este dotat cu arme nucleare. El se mai gândește dacă aprobă ca Ucraina să tragă cu arme americane în Rusia."

Articolul „Cresc presiunile asupra președintelui Biden să autorizeze atacarea Rusiei de pe teritoriul Ucrainei" din the New York Times sporesc temerile escaladării conflictului dintre Occident și Rusia.

În aceeași publicație americană apare un reportaj dintr-o nouă fabrică de muniție de lângă Dallas care intenționează să producă 100.000 de obuze pe lună din banii Congresului, pe care să le trimită în Ucraina.