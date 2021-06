Prim vicepresedintele PNL Vrancea a picat Bacalaureatul si in 2021. Ce s-a intamplat cu liberalul de 43 de ani la examenul de Romana

Daniel Morosanu, prim-vicepresedintele PNL Vrancea, s-a inscris din nou la sesiunea de Bacalaureat din acest an, unde avea de sustinut doar proba scrisa de la Limba si Literatura Romana, disciplina pe care nu a reusit sa o promoveze anul trecut.

El a fost foarte convins ca va merge sa castige si aceasta ultima batalie a examenului maturitatii, asa cum este si varsta sa, 43 de ani, iar comisia de examen l-a repartizat in Sala 5 a Liceului "Simion Mehedinti din Vidra", pe care l-a absolvit acum trei ani. Morosanu s-a lasat insa asteptat si in final nu s-a mai prezentat la examenul programat luni, 28 iunie, invocand motive personale. Numarul doi in ierarhia liberalilor vranceni a intrat in atentia opiniei publice anul trecut, cand in urma celor trei probe a fost declarat respins la sesiunea de vara a Bacalaureatului. Morosanu a fost notat cu 3.60 la proba de Limba si literatura romana.

"Subiectele au fost nici prea-prea, nici foarte-foarte. Am invatat si sper sa fie bine", tragea atunci speranta liberalul. S-a descurcat in schimb mai bine la istorie, unde a fost notat cu 7.55, iar la Geografie a obtinut cea mai mare nota, 8.65. Nota de la romana l-a descurajat sa se mai inscrie la Bacalaureatul de toamna, desi intentia sa declarata este de a urma si o facultate, constient ca la functia actuala politica pe care o detine nu va putea avansa in cariera daca nu are studii superioare.

"Sunt un tip ambitios, am capacitatea si voi face si dovada sa merg la facultate. Nu ma pricep cu doctoratele, ca nu vreau sa ajung ca domnul Ponta sa plagiez. Imi stiu limitele si imi sunt suficiente doar studiile superioare, facultate si licenta", ne-a spus Daniel Morosanu. In varsta de 43 de ani, Morosanu a absolvit la seral Liceul "Simion Mehedinti din Vidra", in urma cu trei ani, dupa ce in adolescenta a urmat cursurile unei scoli profesionale de mecanici auto. Acesta este din anul 2017 prim-vicepresedinte al PNL Vrancea, unde se ocupa de Departamentul de Politici Publice.

A fost unul dintre oamenii de incredere ai fostului ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, pentru care a fost si sofer la un moment dat, dar intre timp relatiile dintre cei doi s-au deteriorat. Nu stim daca se va inscrie acum la Bacalaureatul de toamna, cert este ca isi doreste ramanerea in viata politica, urmand sa candideze pentru inca o functie in partyidul din care face parte, filiala PNL Vrancea fiind in plin proces de organizare de alegeri interne in fiecare localitate.