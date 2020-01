Primarul care a recunoscut ca a facut sex cu doua eleve in primarie a fost exclus din PNL

Primarul comunei iesene Mogosesti Siret, Damian Butnariu, a fost exclus din PNL Iasi in cadrul Biroului Politic Judetean, dupa ce acesta a recunoscut in instanta ca a facut sex cu doua tinere chiar in sediul primariei.

Potrivit reprezentantilor PNL Iasi, decizia de excludere a lui Damian Butnariu a fost luata in unanimitate in cadrul Biroului Politic Judetean.

"E o situatie regretabila ce s-a intamplat in ultimul timp cu primarul de la Mogosesti. Asa cum am promis, in primul Birou Politic Judetean care a avut loc dupa publicarea acestei situatii am luat decizia in unanimitate de a-l exclude pe primarul comunei Mogosesti Siret si bineinteles ca motivul este de incalcare a valorilor si principiilor si a codului etic al PNL", a declarat, pentru Mediafax, Romeo Vatra, purtatorul de cuvant al PNL Iasi.

Primarul comunei Mogosesti Siret a recunoscut in instanta, unde era audiat ca martor intr-un dosar in care erau judecate cinci persoane pentru trafic de minori si complicitate la viol, ca a intretinut relatii sexuale cu doua fete chiar in sediul Primariei. Totul a plecat de la o plangere a uneia dintre fete impotriva unuia dintre inculpati.

"Martorul a confirmat faptul ca, in cursul lunii septembrie a anului 2007, a intretinut raporturi sexuale orale in sediul primariei, cu numita (..) si cu persoana vatamata (...), care i-au fost aduse de catre inculpatul (...) platindu-i inculpatului, pentru serviciile sexuale prestate de cele doua tinere, suma de 100 sau 150 lei", potrivit motivarii.

Dupa ce faptele au aparut in presa, primarul a scris pe Facebook ca e mandru de ceea ce a facut ca edil si ca are puterea sa recunoasca daca greseste. De asemenea, edilul anunta ca vrea sa se suspende din PNL.

Plangere penala impotriva edilului care a recunoscut ca a facut sex in primarie cu doua eleve. Reset Iasi ii cere lui Orban sa-l excluda din PNL.