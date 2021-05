Primul roman condamnat pentru terorism da in judecata "responsabilii" din pandemie: Iohannis, Arafat, Orban, Tatatru si Voiculescu

Dragos Ciupercescu, primul roman condamnat pentru terorism, dupa ce a aruncat o grenada la Liceul Jean Monnet din Capitala si a ranit cinci copii, ii da in judecata pe Klaus Iohannis, Victor Orban, Raed Arafat, Nelu Tataru si Vlad Voiculescu. El considera ca ar fi fost nedreptatit de masurile restrictive luate in pandemie.

Pe portalul Tribunalului Bucuresti, apara ca inregistrat un dosar in care Dragos Ciupercescu ii cheama in judecata pe principalii oameni din stat pe care el ii crede vinovati de restrictiile impuse in Romania in contextul pandemiei de coronavirus.

In urma cu 18 ani, Dragos Ciupercescu, primul roman condamnat pentru terorism a incercat sa ucida copii aruncand cu o grenada in curtea Liceului "Jean Monnet", una dintre cele mai cunoscute scoli din Capitala. A reusit sa raneasca cinci elevi si a produs multe pagube, dupa ce dispozitivul a detonat pe trotuar. A fost arestat si condamnat, iar de mai bine de doi ani este liber.

Atacul a avut loc pe 6 noiembrie 2002 dintr-un motiv halucinant. Dragos Ciupercescu ar fi vrut sa se razbune pe Adrian Nastase, pe atunci prim-ministru, pentru ca nu il primise in audienta. A vrut sa i se planga lui Nastase de faptul ca a fost dat afara de la unitatea militara unde lucra si pentru ca nu l-a bagat in seama a pus la punct un plan diabolic. Auzise ca unul dintre baietii premierului invata la Liceaul "Jean Monnet" si vrut sa se razbune pe premier lovindu-l acolo unde il doare cel mai tare, in copii.

Cateva luni mai tarziu, pe 14 martie 2003, Ciupercescu a amplasat o alta grenada, pe o alee frecventata din Parcul Cismigiu. A fost prins si anchetat, iar dupa ce le-a povestit investigatorilor despre locul unde a ascuns munitia a fost si arestat, apoi, in 2007 a fost condamnat pentru terorism. Dupa eliberare plecase din tara.