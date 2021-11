Proprietarul "plăcuței suedeze" revine cu un număr de înmatriculare adaptat pentru situația politică actuală!

Răzvan Ștefănescu, românul plecat la muncă în Suedia ajuns celebru datorită mesajului injurios adresat PSD prin intermediul numărului de înmatriculare, a postat un anunț referitor la vânzarea unei alte mașini.

De această dată este vorba despre un număr de înmatriculare care conține particula USL. Proprietarul spune că mașina ar fi de vânzare, iar plăcuțele sunt cadou. În același timp, Ștefănescu a postat un mesaj pe Facebook adresat președintelui Iohannis și fostului prim-ministru Florin Cîțu.

"Domnule președinte, am crezut în dumneavoastră când spuneați că vreți o Românie educată, în care tinerii să se întoarcă din diaspora. V-am votat și la primele alegeri și la cele de după. Am crezut în dumneavoastră, dar pe parcursul anilor am observat că sunteți un fățarnic, un om care nu se ține de cuvânt. Domnule Cîțu, v-am plăcut ca și prim-ministru. Erați ok: tânăr, deștept, cu ambiții. Pe parcurs am observat că sunteți un om care nu aveți ouă. Am venit atunci cu plăcuțele, m-ați plăcut, m-ați aplaudat... V-am făcut și dumneavoastră acum o plăcuță. Pentru dumneavoastră și întreg PNL-ul care vă susține", spune românul în mesaj.