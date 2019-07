Protest al sindicatului impotriva lui Valentin Dorobantu de la CFR Calatori, in 17 iulie!

Dragos Tanase, liderul de sindicat al CFR Calatori anunta un amplu protest impotriva sefului Valentin Dorobantu, in data de 17 iulie. Redam in continuare postarea acestuia de pe Facebook:

"Ieri am obținut aprobarea de la Primăria Capitalei pentru protestul din 17 iulie 2019. Acum nu mai depinde decât de noi daca acest protest va avea succes sau nu.Sper sa înțelegeți cu toții că doar uniți putem câștiga. Nu mai așteptați să fiti împinși de la spate de liderii de sindicat ca acest lucru nu se va mai întâmpla.

Nu mai așteptați să va rezolve altcineva problemele ca sigur nu va reuși. De unul singur nu vei avea succes niciodată indiferent ca esti simplu salariat sau lider de sindicat. Sper sa înțelegeți pericolul in care ne aflam cu acești Director General la conducere.

Va garantez ca daca nu vom reuși sa-l îndepărtăm si ii va fi prelungit mandatul, pana la sfarsitul anului la CFR Călători vom avea disponibilizări. Ce face domnul Director General SMART Valentin Dorobanțu pentru a ne îngropa??? :

- Deja domnul Director SMART a anulat cateva zeci de trenuri (trenuri de naveta) si vor mai urma si altele. Atunci când prestația se reduce urmează in mod sigur si reducere de personal.

- În 01 iulie a refuzat să prelungească contractul de reparații pentru Automotoarele Săgeata Albastră. Asta înseamnă că va trebui să facă o nouă licitatie care va dura cel puțin un an de zile. Un an de zile in care 76 de automotoare nu vor fi preparate si nu vor putea circula. De aici domnul SMART va fi acoperit pentru alte 200 de trenuri pe zi ce vor fi anulate. Si iar revenim, reducere prestație = reducere personal.

- De cand a fost numit Director General (martie 2019) a refuzat să plătească taxa de utilizare infrastructura (TUI) la CFR SA. Directorul General Axinia de la CFR SA este decis ca in cel mai scurt timp sa execute silit conturile CFR Călători. Având conturile blocate avem toate șansele să nu ne mai încasa salariile.

- Cele mai bune locomotive ale CFR Călători au fost închiriate la Operatorii Privați iar trenurile CFR Călători înregistrează întârzieri din cauza cercetărilor apărute la locomotive.

Exemplele pot continua. Sper sa înțelegeți că nimeni nu ne va rezolva problemele pe care le avem. Doar noi, uniți putem determina pe cei de la vârful societății sa faca ceva si pentru aceasta companie. Sper ca pe 17 iulie sa fim in numar cat mai mare si sa-i transmitem Ministrului Răzvan Cuc ca nici un ceferist aflat în fața ministerului nu va mai intra pe post incepand de a doua zi daca nu înțelege că Directorul General SMART trebuie îndepărtat de la conducerea CFR Călători.", scrie Dragos Tanase, lider de sindicat pe profilul sau de Facebook.