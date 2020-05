Protest la Piata Victoriei: Circa 200 de persoane sfideaza masurile impuse de autoritati impotriva COVID-19

Circa 200 de persoane s-au adunat vineri dupa amiaza in Piata Victoriei pentru a cere Guvernului socoteala cu privire la masurile impuse impotriva Covid-19. Manifestantii pun la indoiala existenta pandemiei si cer ca autoritatile romane sa le puna la dispozitie dovezi in acest sens.

Protestul a fost organizat pe Facebook de Frontul Civic Unit, infiintat recent, care a notificat Primaria Capitalei cu privire la acest eveniment organizat incepand cu ora 17.00. In imaginile transmise de Digi24 se vede foarte clar ca aproape toti manifestantii nu poarta masti si stau de vorba in grupuri mai mari de 3 persoane, sfidand solicitarile autoritatilor care au declarat starea de alerta incepand de astazi, pe intreg teritoriul Romaniei.

Alexandru Iacob, purtator de cuvant al Jandarmeriei, a declarat la Digi24 ca "situatia e sub control" si ca echipele trimise in dispozitiv au discutat cu manifestantii. In timp ce jandarmii poarta masti si manusi, manifestantii se imbratiseaza si dau mana fara sa tina cont in vreun fel de recomandarile autoritatilor. In Piata Victoriei sunt si familii cu copii.

Manifestantii flutura steaguri si dau interviuri online, prin intermediul telefoanelor mobile. Un barbat plimba o icoana.

Intrebat ce masuri se vor lua, reprezentantul Jandarmeriei a declarat ca decizia "ramane in sarcina exclusiva a conducatorului actiunii".

"Nu ne dorim sa avem acolo un contact fizic intre noi, ca forte de ordine, si intre participanti. Avem toata increderea ca vor fi receptivi (...) Efectivul de jandarmi este dinamic, nu avem o cifra fixa, in functie de cum evolueaza situatia, vom redimensiona si noi efectivul. (...) Nu am incercat sa le dam un termen limita, dar nici nu inseamna ca au piata la discretie si ca le vom permite acest lucru la nesfarsit", a mai spusAlexandru Iacob.

Jurnalistii de la G4Media scriu ca manifestatia a fost organizata de persoane care promoveaza constant valori anti-occidentale si sunt promovate de Sputnik, organul oficial de propaganda al Rusiei.