Radu Mustatea, fostul presedinte al Astra Asigurari, condamnat la 4 ani si 8 luni inchisoare pentru delapidare

Radu Mustatea, fost presedinte al Directoratului Astra Asigurari SA, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 4 ani, 8 luni si 10 zile inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de delapidare.

Potrivit deciziei instantei, Radu Mustatea trebuie sa achite Societatii de Asigurare-Reasigurare ASTRA SA, prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL, suma de 914.378 lei reprezentand contravaloarea prejudiciului. In acelasi dosar, sotia acestuia, Roxana Mustatea, a fost condamnata la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani in forma continuata. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Mustatea mai are o condamnare la activ, de doi ani si jumatate inchisoare, primita in dosarul ASF-Carpatica, in care a fost condamnat si omul de afaceri Ilie Carabulea.

Radu Mustatea si Roxana Mustatea au fost trimisi in judecata in noiembrie 2017, fiind acuzati ca ar fi incasat, in baza unei polite de asigurare a locuintei, daune de peste 900.000 de lei pentru un incident fictiv. Concret, sotii Mustatea ar fi incheiat o polita de asigurare la Astra, prin care ar fi asigurat un imobil pentru o suma maxima de 370.000 de euro. Imobilul asigurat era detinut in baza unui antecontract de vanzare-cumparare, semnat cu 14 zile inainte de incheierea politei de asigurare. Pretul vanzarii imobilului era de 370.000 de euro, din care cei doi au platit 130.000 de euro si ar fi urmat sa achite inca doua rate egale, de cate 120.000 de euro.

La o luna dupa incheierea politei de asigurare, a fost declarat un eveniment la imobilul asigurat, pentru care societatea de asigurari Astra a aprobat, pe 15 octombrie 2010, o despagubire de 915.000 lei. Suma a fost virata in doua transe, prima transa in contul bancar al mamei Roxanei Mustatea si a doua in contul societatii M. Mar. Geoconstruct SRL, in prezent radiata. Cu aceasta suma, sotii Mustatea si-au platit imobilul, respectiv o vila aflata in cartierul Cotroceni. Plata despagubirii a fost aprobata in sedinta Directoratului Astra, al carei presedinte era, la vremea respectiva, Radu Mustatea. In urma cercetarilor, s-a constatat ca evenimentul invocat pentru plata politei de asigurare nu a existat, iar dosarul de dauna in baza caruia s-au decontat banii nu se poate identifica.