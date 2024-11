Rămășițele unui OZN în formă octogonală, doborât de un avion de luptă american F-16, au fost recuperate din Lacul Huron

Documente lansate recent au dezvăluit că autoritățile din Canada au colectat resturi ale unui obiect zburător neidentificat (OZN) care a fost doborât în Lacul Huron în 2023. Lacul Huron se numără printre cele mai întinse lacuri din lume. Potrivit publicației britanice Daily Mail, obiectul a fost doborât pe 12 februarie 2023 de un avion de luptă american F-16.

A fost al treilea astfel de incident în America de Nord înregistrat la începutul anului trecut. Martorii au descris obiectul ca fiind „octogonal", cu sfori atârnând de el, înainte ca avionul să lanseze două rachete, care au lovit OZN-ul și l-au doborât în apele canadiene.

Potrivit unor documente obținute de CTVNews.ca au fost descoperite „epave" pe „malul lacului Huron" la câteva săptămâni după ce eforturile de căutare, coordonate de Poliția Regală Canadiană Montată (RCMP) și Garda de Coastă americană și canadiană au fost suspendate.

În februarie 2023, Poliția Regală Canadiană Montată (RCMP) a colaborat cu Garda de Coastă americană și canadiană pentru a efectua o scurtă căutare în urma incidentului. La câteva zile după incident, căutările rămășițelor presupusului OZN au fost anulate de autoritățile canadiene din cauza „deteriorării vremii și a probabilității scăzute de recuperare", informa atunci RCMP.

Însă unele emailurile parțial redactate ajunse în posesia postului tv CTVNews.ca au dezvăluit că RCMP a colectat „atât materiale, cât și un modul" de la locul incidentului, la aproximativ trei săptămâni după ce obiectul a fost doborât. Oficialii de securitate națională au criticat efortul autorităților, acuzându-le de „lipsă de transparență".

„Modulul provine de la o companie care comercializează echipamente de monitorizare a vremii. Va fi analizat pentru a determina dacă există ceva neobișnuit cu el, dar bănuiesc că nu, având în vedere dimensiunea lui. Nu se știe dacă este sau nu de la doborâre", a declarat un reprezentant al RCMP într-un e-mail trimis pe 13 martie 2023, potrivit CTVNews.ca.

Un purtător de cuvânt al RCMP a confirmat colectarea resturilor într-o declarație pentru CTVNews.ca.

„RCMP confirmă că au fost recuperate resturi de pe malul lacului Huron și continuăm să lucrăm în strânsă colaborare cu partenerii noștri interni și internaționali pentru a continua investigațiaDeoarece ancheta este în desfășurare, detalii suplimentare nu pot fi furnizate în acest moment", a declarat vineri purtătorul de cuvânt.

Poliția Regală Canadiană Montată nu a confirmat dacă resturile au fost vreodată legate definitiv de obiectul de pe Lacul Huron, iar Departamentul de Apărare Națională al Canadei a refuzat să comenteze, a raportat CTVNews.ca.

Iain Boyd, directorul Centrului pentru Inițiative de Securitate Națională de la Universitatea din Colorado Boulder, a spus că lipsa de transparență s-ar putea datora faptului că guvernelor SUA și Canada le era jenă că au doborât obiecte care nu reprezintă amenințări pentru securitatea națională.

„A consuma timp și resurse militare semnificative pentru a doborî obiecte benigne nu arată bine, chiar dacă ar fi fost mulți factori de care încă nu suntem conștienți. Nu sunt surprins că guvernul canadian nu a împărtășit mai multe informații despre resturile din Lacul Huron", a arătat acesta, citat de CTVNews.ca.

Incidentul, dar și alte înregistrate în aceeași lună, în Alaska și Yukon, Canada, au avut loc la doar câteva zile după doborârea unui balon de supraveghere chinezesc pe 4 februarie, care a atras atenția presei internaționale.

Lacul Huron este unul din cele cinci mari lacuri din America de Nord. Este mărginit la vest de statul Michigan din Statele Unite ale Americii, iar la est de provincia canadiană Ontario.

Lacul Huron are o suprafață de aproape 60.000 de kilometri pătrați, iar lungimea țărmurilor sale depășește 6.000 de kilometri. Lacul are o adâncime medie de 59 metriși o adâncime maximă de 229 metri. Are o lungime de 332 kilometri și o lățime maximă de 245 kilometri.