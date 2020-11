Raport Uniunea Europeana: 24,2% dintre locuitorii Romaniei traiesc cu toaleta in fundul curtii, de zece ori mai multi decat media UE

Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE. Romania este singurul stat membru UE unde aproape un sfert din populatie traieste in locuinte care nu au toaleta in interior, arata datele publicate miercuri, 18 noiembrie, de Eurostat.

In 2019, aproximativ 2% din populatia Uniunii Europene traia in locuinte care nu aveau o toaleta in interior, in scadere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu 3,7% in anul 2010. Statele membre care stau cel mai prost la acest capitol sunt: Romania, unde 24,2% din locuitori nu aveau o toaleta in interiorul locuintei, Bulgaria (13,7%), Lituania (10%), Letonia (8,7%), Estonia (4,7%) si Ungaria (3,1%).

Romania a inregistrat insa progrese semnificative, tinand cont ca in anul 2010 ponderea locuintelor fara o toaleta in interior era de 40,9%. In contrast, ponderea locuintelor fara o toaleta in interior este mai mica de 1% in 19 state membre UE, in frunte cu Suedia (unde este aproape de 0%), urmata de Luxemburg, Malta, Olanda si Slovenia (toate cu 0,1%) si Germania (0,2%).