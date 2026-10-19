Răsturnare neașteptată de situație! Damen Holding contestă legalitatea procedurii de vânzare a şantierului naval Mangalia, cu preţ scăzut
Postat la: 19.10.2026 |
Răsturnare de situație după vânzarea șantierului Damen la preț redus. Licitația perfectată săptămâna trecută s-a lăsat și cu acuzații, după ce suveraniștii au susținut că România vinde șantierul către Rheinmetall, care îl cumpără cu bani prin SAFE intenționând să producă acolo marfă militară pe care să o vândă României!
Damen contestă vânzarea
Principalul creditor al Damen Mangalia, Damen Holding BV, contestă decizia instanţei care a permis modificarea procedurii de vânzare a şantierului naval. Pe baza acestui act, Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câştigătoarea licitaţiei, oferind 138 de milioane de euro, 75% din preţul anterior de pornire de 184 milioane de euro. Rheinmetall a anunţat luni că, împreună cu gigantul maritim MSC, va da şantierului o „dublă utilizare": militară şi civilă.
Lucrurile sunt departe de a fi tranşate în ceea ce priveşte soarta şantierului naval Damen Mangalia. Principalul creditor, compania- mamă Damen Holding BV, care deţine 49% din pachetul de acţiuni, a contestat hotărârea instanţei care a permis modificarea procedurii de vânzare şi scăderea preţului obiectivului industrial. Societatea olandeză deţine direct 70% din totalul masei credale şi controlează, împreună cu companii subsidiare, Adunarea Creditorilor.
O decizie ar putea fi luată pe 4 noiembrie, când dosarul va fi analizat de completul de judecată de la Tribunalul Constanţa.
Pe 9 octombrie, după patru licitaţii ratate, Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câştigătoarea licitaţiei în care şantierul Mangalia era scos la vânzare. Oferta a fost de 138 de milioane de euro, 75% din preţul anterior de pornire de 184 milioane de euro. Compania este o subsidiară a Rheinmetall, cu acţionar 100% firma Rheinmetall Liegenschaften Und Vermietung Gmbh din Germania. Până la soluţionarea contestaţiei Damen Holding, Rheinmetall a anunţat luni că, împreună cu gigantul maritim MSC, va da şantierului de la malul mării o „dublă utilizare": militară şi civilă.
Cele două proceduri de vânzare care au creat dispute
Pe 14 mai 2026, lichidatorul judiciar CITR trimitea la dosarul de insolvenţă o cerere adresată judecătorului sindic prin care solicita „încuviinţarea valorificării activului în condiţiile Codului de procedură civilă".
Conform Codului, dacă la primul termen nu oferă nimeni preţul de pornire, de 184 de milioane de euro, în cazul de faţă, preţul poate fi redus la 75%, apoi la 50%. În aceeaşi zi, câteva ore mai târziu, Damen Holding a depus la dosar o adresă prin care indica în ce condiţii ar putea aproba strategia de valorificare: organizarea a şase licitaţii lunare consecutive, cu preţ de pornire de 184 milioane de euro.
Pe 22 mai, cu votul exprimat de Damen Holding, Adunarea Creditorilor a aprobat această strategie.
Pe 11 iunie, reprezentanţii Şantierului Naval 2 Mai, controlat de statul român şi acţionar principal la Damen Mangalia cu 51%, au cerut judecătorului sindic să admită valorificarea activului în condiţiile Codului de procedură civilă, ce permite diminuarea valorii.
Primele trei licitaţii, din iunie, iulie şi august, realizate conform deciziei Adunării Creditorilor, cu preţul de pornire de 184 milioane de euro, nu au atras pe nimeni.
Considerând că există un blocaj procedural, judecătorul sindic a decis schimbarea strategiei, conform Codului de procedură civilă. A avut loc astfel o nouă licitaţie (a patra) cu preţul de pornire de 184 milioane de euro urmată de o a cincea, pe 9 octombrie, cu preţul redus 75%, respectiv la 138 de milioane euro. Înscrisă la licitaţie pe ultima sută de metri, Rheinmetall Real Estate România SRL a oferit noul prag cerut şi a fost declarată câştigătoare.
Această procedură accelerată este contestată în apelul acţionarului olandez.
Argumentele Damen Holding în favoarea anulării deciziei de reducere a preţului
Unul dintre argumentele formulate în contestaţia de 19 pagini, document consultat de News.ro, este că magistraţii au aplicat o prevedere legală care a fost între timp modificată.
"În cazul vânzării bunurilor prin licitaţie publică, aceasta se va putea efectua şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă un regulament de vânzare sau în ipoteza în care, deşi a fost aprobat un regulament de vânzare, bunurile nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni, la cererea lichidatorului judiciar, aprobată de judecătorul-sindic, vânzarea bunurilor se va efectua prin licitaţie publică, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă", se arată în legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, adoptată în 2014.
Reprezentanţii Damen Holding BV susţin că prevederea la care se referă bunurile care "nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni" este incorect interpretată, pentru că legea a fost modificată la finalul anului trecut.
Varianta aplicabilă, în opinia lor, nu mai include sintagma "dar nu mai mare de 12 luni". O altă discuţie pe care o susţin se referă la noţiunea de "termen rezonabil", nedefinită concret.
În replică, reprezentanţii şantierului naval 2 Mai, controlat de statul român, susţin că Damen Holding „a blocat procedura de valorificare prin neprezentarea în cadrul şedinţelor adunărilor creditorilor în vederea aprobării asupra strategiei de valorificare propusă încă din perioada de observaţie; ulterior trecerii debitoarei la faliment, ca urmare a neaprobării planului de reorganizare, a respins strategia de valorificare şi regulamentul aferent propus de lichidatorul judiciar. Strategia de valorificare şi metoda aplicabilă trebuie să ţină cont de situaţia debitorului şi a activului supus valorificării. Damen Holding nu aminteşte de creanţele curente care se acumulează în continuare în perioada de faliment şi care reduc şi mai mult şansele de recuperare", sunt câteva dintre contraargumentele reprezentanţilor Şantierului Naval 2 Mai, conform Întâmpinării depuse în instanţa de judecată, document consultat de News.ro.
Întrebat ce se întâmplă în cazul care Damen Holding câştigă apelul şi dacă poate fi anulat rezultatul licitaţiei din 9 octombrie (câştigată de Rheinmetall Real Estate România SRL), lichidatorul judiciar CITR nu a oferit un răspuns.
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