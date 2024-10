Răzvan Exarhu filmat după ce a parcat neregulamentar: "Vreți să vă băgați telefonul ăla în c**?"

Răzvan Exarhu, cunoscut om de radio, a fost surprins când a parcat neregulamentar și a ajuns să se certe cu o persoană care îl filma.

Un trecător l-a surprins pe Exarhu parcând neregulamentar și a decis să-l filmeze, gest care a provocat o reacție nervoasă din partea prezentatorului, ducând la o altercație în plină stradă. Spiritele s-au încins rapid, iar momentul a fost surprins în imagini care ulterior au devenit virale în mediul online.

„Îi mulțumim domnului Exarhu pentru preocuparea sa pentru un viitor mai bun! Data viitoare când dorește să recicleze ceva, poate îi vine ideea să parcheze într-un loc special creat pentru acest lucru. Îi dăm noi 5 lei, merită!", a scris cel care a filmat în descrierea videoclipului cu Răzvan Exarhu.

„Vreți să vă băgați telefonul ăla în cur? Cu ce drept mă filmați?", a fost replica lui Exarhu.

„Am dreptul să vă filmez pentru că este domeniul public. Dumneavoastră nu aveți dreptul să veniți cu mașina aici", a spus cel care a filmat.

„Bine, mulțumesc mult", a conchis Răzvan, dar nu s-a terminat aici totul.

Jurnalistul a revenit ulterior cu precizări pe pagina sa de Facebook.

„Azi am parcat pe trotuar, lângă un tomberon de reciclare. Umblu de două zile cu acele cutii in portbagaj. Tonul cu care am fost abordat și faptul că autorul filmării mi-a filmat numărul de înmatriculare m-a enervat. Mă grăbeam, nu e o scuză, dar ni se poate întâmpla tuturor să greșim pe repede înainte. Și in general mă deranjează să fiu filmat pe stradă, doar pentru că sunt pe stradă, dar asta e.

Îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul, am înțeles lecția și vă asigur că nu parchez pe trotuare, că nu e genul meu. Mai îngrijorător mi se pare că judecata trece înaintea faptelor, așa că pot doar să fiu și mai atent de acum înainte. Dar cred că ne putem aborda și fără agresivitate. Posibil să avem reacții mai bune cu toții. Îmi cer scuze public pentru că am reacționat nervos verbal și promit că voi parca și de acum înainte regulamentar. Ca de obicei", a scris Răzvan Exarhu.