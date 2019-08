Reactia Republicii Moldova dupa ce ministrul rus de externe a propus revenirea Transnistriei in componenta republicii de peste Prut: ''Am stabilit deja...''

Subiectul revenirii la Planul Kozak nu este relevant in procesul de reglementare a conflictului transnistrean la ora actuala, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Republicii Moldova, Alexandru Roitman, intr-o reactie la recentele declaratii ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care a sugerat posibilitatea de a se reveni la principiile din Memorandumul Kozak in problema transnistreana, informeaza Radio Chisinau.

'Republica Moldova si-a exprimat pozitia privind proiectul documentului (...) acum 16 ani. Astazi, mai mult ca niciodata, tara noastra este ferma pe pozitia sa ca subiectul Planului Kozak nu este relevant in contextul procesului de reglementare transnistreana' , a reiterat Alexandru Roitman, scrie agerpres.ro. In cadrul unui forum de tineret, Serghei Lavrov a declarat recent ca un 'statut special pentru Transnistria trebuie coordonat cu Tiraspolul astfel incat Republica Moldova sa-si pastreze suveranitatea, adica sa nu fie absorbita de nimeni ca stat; sa-si pastreze statutul de neutralitate, adica sa nu adere la blocuri militar-politice', potrivit portalului rusesc PolitNavigator.

Ministrul rus a spus ca aceste principii au fost coordonate anterior si ca in baza lor urma sa fie semnat Memorandumul Kozak, care prevedea federalizarea Republicii Moldova. Regiunea transnistreana a devenit un instrument intr-o retea internationala de crima organizata, cu implicarea politicienilor corupti de la Chisinau si de la Kiev, a comentat marti pentru Radio Chisinau deputatul Blocului ACUM, Oazu Nantoi, expert in problema transnistreana.

Potrivit acestuia, prin regiunea transnistreana, Moscova vrea sa detina controlul asupra intregii Republici Moldova.

'Federatia Rusa, pornind de la nostalgiile imperiale, doreste sa mentina prin Transnistria controlul asupra intregii Republici Moldova', a afirmat Nantoi, adaugand ca de aceea Moscova doreste mai degraba un 'statut juridic special' pentru regiunea transnistreana decat recunoasterea independentei acesteia. Memorandumul Kozak este un proiect de reglementare a conflictului transnistrean, coordonat de actualul vicepremier rus, Dmitri Kozak. El a fost lansat de Moscova in 2003 si prevedea solutionarea crizei transnistrene in urma unor tratative directe intre Chisinau si Tiraspol, acordarea dreptului de veto partii transnistrene in problemele de politica externa ale Republicii Moldova, precum si mentinerea unei baze militare ruse in Republica Moldova. Acest plan a fost respins atunci de Chisinau, aminteste postul de radio mentionat.