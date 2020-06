Reusita in ceea ce priveste cresterea organelor in laborator, pentru transplanturi

Oamenii de stiinta americani au reusit sa transplanteze cu succes unor soareci organe in miniatura, crescute in laborator, din celule ale pielii, readuse la stadiul de celule stem. Concret, soarecii au primit un ficat nou-nout, functional, crescut din celule umane.

Experimentul reusit de oamenii de stiinta de Universitatea Pittsburgh aduce speranta celor cu boli de ficat in stadiu terminal, boli care doar in SUA iau anual 40.000 de vieti, dupa cum arata Science Alert. Desi mai e mult pana ce tehnica sa fie perfectionata si de ea sa beneficieze oamenii, experimentul e dovada ca un astfel de concept poate functiona.

Apoi, dupa cum explica Alejandro Soto-Gutierrez, de la universitatea mentionata, in unele cazuri nici nu e nevoie de un ficat nou. Tesutul creat in laborator poate fi suficient pe termen lung sau macar pana cand se va gasi un donator. Daca in mod normal e nevoie de doi ani pentru ca ficatul uman sa se maturizeze, oamenii de stiinta au reusit sa-l aduca, in laborator, la acest stadiu, in numai cateva saptamani, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Cell Reports.