România a luat fața Ucrainei și a redevenit grânarul Europei: țara noastră cel mai mare exportator de grâu moale din UE

Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene în sezonul 2023/2024, care a început la 1 iulie 2023, au scăzut la data de 20 august la 4,06 milioane tone metrice, comparativ cu 5,12 milioane de tone de grâu exportate în aceeaşi perioadă a sezonului 2022/2023, arată datele publicate marţi de Comisia Europeană.

Conform acestor date, România este cel mai mare exportator de grâu moale din UE în acest sezon, cu 1,17 milioane tone metrice exportate până la data de 20 august anul curent, urmată de Polonia, cu 833.000 tone de grâu exportate. Pe locurile următoare se situează, în ordine, Bulgaria, cu 758.000 tone, Franţa, cu 682.000 tone, şi Germania, cu 432.000 tone.

Grîul moale se mai numeste si "grîul de vară". In ciuda numelui sau are camasa destul de tare si e relativ greu de macinat, insa din el iese o pâine foarte bună. Grâul tare, sau grâul dur este graul care are o camasa foarte rezistenta, din el se obtine o faina care este foarte buna pentru paste. Resprezinta aproximativ 5% din recolta globala de grâu.

De asemenea, exporturile de orz ale UE au totalizat 1,23 milioane tone, faţă de 1,68 milioane tone în perioada corespunzătoare din sezonul 2022/2023. Importurile UE de grâu moale au urcat cu 69%, la 793.000 tone metrice, Ucraina fiind cel mai mare furnizor de grâu moale al blocului comunitar, cu 488.000 tone.

De asemenea, UE a importat 2,12 milioane tone de porumb, în scădere faţă de 3,25 milioane tone în urmă cu un an. Spania rămâne cel mai mare importator, cu 743.000 tone, urmată de Ţările de Jos, cu 350.000 tone, şi Italia, cu 289.000 tone.