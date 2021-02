S-a dat startul la "Vânătoarea de Amenzi" în Poliție! Care e "normă zilnică" pentru amendarea populației și ce spune ministrul de Interne

In mandatul de ministru al lui Lucian Bode, polițiștii sunt puși să vâneze populația, pentru a o amenda. Din 16 februarie 2021, polițiștii sunt obligați să raporteze zilnic numărul de amenzi aplicate zilnic și numărul de avertismente date în fiecare zi. Documentul a fost făcut public de Sindicatul Europol.

Decizia mai-marilor din Poliția Română vine după ce în semn de protest față de înghețarea salariilor și a sporurilor, polițiștii au ripostat prin aplicarea cu preponderență a avertismentelor, în loc de amenzi, asupra celor care încălcau legea.

"ATENȚIE! Normă de amenzi impusă polițiștilor: Am intrat în posesia unui document emis de la nivelul Poliției Române care dă startul 'vânătorii de amenzi'. Polițiștilor li se impune să raporteze zilnic, până la ora 23:00, numărul de contravenții aplicate, defalcat, amenzi/avertismente. Este pentru prima dată când există un asemenea interes vădit din partea MAI pentru amenzile aplicate de polițiști. Și este tot pentru prima dată când se induce în subconștientul polițiștilor că numărul de amenzi aplicate este un 'indicator' de performanță. Condamnăm ferm aceste acțiuni de intimidare la adresa polițiștilor care au scopul de a-i obliga să aplice amenzi populației. Ne punem speranța că polițiștii nu vor accepta această normă' iar în situația unor presiuni din parte șefilor, vom interveni prompt!", transmite Europol.

Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat că a solicitat raportări care să facă referire la numărul amenzilor, dar şi al avertismentelor aplicate, deoarece a dorit să ştie în ce măsură poliţiştii pun accent pe măsurile de prevenţie, în contextul pandemiei.

„Este o falsă problemă cea pe care aţi evidenţiat-o aici - ca sursă, Europol. Am spus din primul moment: scopul nostru nu este acela de a sancţiona cetăţenii, scopul nostru e acela de a preveni răspândirea coronavirusului şi noi, prin ceea ce am solicitat în urmă cu două săptămâni, am solicitat de fapt să vedem cât din acţiunile structurilor noastre reprezintă prevenţie. Eu pun un accent foarte mare pe prevenţie şi am vrut să văd. Când 20% este prevenţie şi 80% sunt amenzi nu este în regulă. Când văd că 60% este prevenţie şi 40% amenzi, putem discuta. Acesta este motivul pentru care am solicitat acea raportare, pe care o făceau oricum. Doar că acum mai e o coloană: cât la sută reprezintă prevenţie din acele activităţi ale lor", a spus Bode.