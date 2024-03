S-a desemnat câştigătorul concursului "Chipul mamei în suflet de român"

Astzi a fost anunţat câştigătorul concursului de poezie şi proză intitulat: „Chipul mamei în suflet de român". Organizat de Asociaţia caritabilă Maria Ionaşcu, în perioada 1-8 Martie, competiţia şi-a propus să stimuleze talentele românilor de toate vârstele în a-şi omagia mama.

Mama biologică, indiferent dacă ea mai este pe pământ, sau doar în gânduri, dar şi conceptul, ideea de mamă. De cea care dă viaţă. Avocatul Danie Ionaşcu, directorul Asociaţiei şi cel care s-a ocupat de tot ce a însemnat organizarea efectivă a concursului, ne-a declarat: „Ce poate fi mai frumos decât cuvântul. Cuvântul care în buchet, în poezie sau în proză, să cinstească dintr-un cor de suflete, să aducă elogii, celei din care până şi Dumnezeu, pentru ca să mântuiască Pământul, s-a întrupat. Din mamă. Aşadar, nici Dumnezeu nu a ocolit mama pentru a putea mântui Pământul şi deopotrivă pe fiecare dintre noi, decât prim mamă. De aceea, o femeie a devenit născătoare de Dumnezeu, cum fiecare mamă a noastră este născătoare de om. Motiv pentru care mă înclin şi voi închina din tot sufletul tuturor mamelor, tot ce poate fi mai bun."

La rândul său, jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan, membru al juriului, ne-a declarat: „Am spus-o ori de câte ori am avut ocazia. Acesta nu a fost un simplu concurs, o simplă competiţie, care să desemneze un câştigător. A fost o manifestare a normalităţii împotriva anormalităţii de care ne lovim din ce în ce mai des în zilele noastre. Aici am organizat un concurs despre mamă, nu despre părinte unu şi părinte doi. O manifestare despre dragostea de mamă pentru copiii ei şi despre dragostea şi respectul copiilor pentru mamele lor. Creaţiile pe care le-am primit de la numeroşii participanţi, fie că era vorba despre versuri, sau despre proză, vorbeau despre sentimente, despre firesc, despre omenesc, despre aşa cum a fost dintotdeauna clădită lumea. Nu doar le-am spus mamelor că le iubim, indiferent dacă le avem aici, pe pămân,t sau le purtăm cu noi în gânduri şi rugăciuni. Am spus, prin acest concurs, că firescul nu a dispărut. Acel firesc subluim: dragostea dintre mamă şi copii. Ăsta cred eu că a fost marele câştig al acestei competiţii. Că am arătat că mai avem sentimente. Că suntem capabili să ne iubim şi să ne respectăm mamele."

Câştigătoarea celei de-a patra ediţii a concursului: „Chipul mamei în suflet de român" a fost doamna Voichiţa Elena Toma, din Târgu Mureş, de profesie educatoare. Totul a luat-o prin surprindere pe doamna Toma. Pentru că la concurs a înscris-o, „furându-i" o creaţie, fiica dânsei, doamna Smaranda Ioana Toma, fără să-i spună. Pur şi simplu doamna Toma s-a trezit sunată de noi să o anunţăm că a câştigat concursul. „Este incredibil. O mai mare bucurie nici că putea să-mi facă fiica mea. Auzi ce i-a dat prin cap. Să-mi ia o poezie şi să mă înscrie la concurs. Ce să vă spun. Sunt uimită şi fericită."- ne-a declarat câştigătoarea.

Premiul este o excursie de trei zile la Mânăstirea Suceviţa şi împrejurimi: „Parcă mi-aţi venit în întâmpinarea unui gând - a mai spus doamna Voichiţa Toma. Vara trecută am fost în Nordul Moldovei, pe la câteva mănăstiri. Şi mi-a părut rău că timpul a fost atât de scurt şi nu am putut să le văd pe toate şi să mă bucur de frumuseţea lor. Acum o să am prilejul să mă împărtăşesc din sfinţenia şi frumuseţea Suceviţei". Următoarea ediţie a concursului „Chipul mamei în suflet de român" - organizat de Asociaţia caritabilă Maria Ionaşcu va avea loc anul viitor, începând cu data de 1 Martie.