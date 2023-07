Să fie vorba despre pedofilie? Despre ce naiba vorbește Biden: "Nu am putut rezista copiilor!"

Joe Biden a făcut multe gafe, dar despre ce naiba este vorba aici? În timpul unui eveniment de miercuri, unde ar fi trebuit să discute despre scăderea prețurilor pentru consumatori, Biden a început să vorbească despre faptul că nu a putut "rezista" la doi copii din anii '70 și cum i-a arătat la biroul său, înainte de a-și cere scuze și de a schimba subiectul. Ce a vrut să spună despre asta este o presupunere a oricui.

BIDEN: "I couldn't resist, two of the children of a man and a woman who got me started back in 1972, actually 1970, were in town and I showed them the office" pic.twitter.com/OOyKcntxZX