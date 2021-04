Sătenii din Baba Novac acuză că firma la care șeful ITM Satu Mare Cristian Sasu este reprezentant vrea să le acapareze toată pășunea

Sâmbătă, 24 aprilie 2021, de la ora 14:00, a avut loc la Baba Novac, în Căminul Cultural, ședința Asociației Crescătorilor de Taurine din Baba Novac. Ședința convocată și prezidată de președintele Asociației, Ioan Pișcorean, și de cenzorul Asociației, Cornelia Pișcorean, a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Analiza situației financiare pe anul 2020

2. Raport de activitate privind lucrările desfășurate pe pășune în vederea punerii în valoare a pășunii pentru anul 2021

3. Începerea sezonului de pășunat

4. Diverse

Pentru a încerca să se concilieze situația între membrii asociației și firma SC SUV ANGUS SM SRL, reprezentată la ședință de către șeful ITM Cristian Sasu și asociatul acestuia, la ședință au fost prezenți patru consilieri locali de la Primăria Ardud.

Sătenii acuză că șeful ITM vrea să le ia întreaga pășune și să îi lase fără pâinea cea de toate zilele

De cum a început ședința, membrii asociației s-au arătat extrem de nemulțumiți de faptul că SC SUV Angus SM SRL a venit în 2019 în asociație cu 115 vaci rasa Angus pentru care au primit 65,55 hectare de teren dintr-un total de 138 ha care se împart la 11 membri. În 2020, aceeași societate aproape că și-a dublat efectivul de taurine, cerând pășune pentru 221 vaci rasa Angus deși în asociație a mai venit un nou membru. Pentru acest an, SC SUV Angus SM SRL a cerut pentru 206 taurine cotă de pășune. La toate acestea membrii asociației s-au arătat extrem de nemulțumiți și au început vociferările în sală. Un membru a zis că în stilul acesta la anul se va cere pentru 400 de taurine iar ceilalți vor rămâne fără pășune. Un alt membru al asociației a afirmat nervos: "Dacă ei iau toată pășunea, noi din ce trăim?!".

Doamna Cornelia Pișcorean a adus la cunoștința celor prezenți că la ședința avută la Primăria Ardud s-a discutat inclusiv scoaterea la licitație a pășunii.

"Vreau să vă spun că de la ultima noastră întâlnire am avut ședință la Primăria Ardud, am avut reclamație la Ministerul Agriculturii făcută de SC SUV Angus SM SRL, și Asociația pentru că au pus acolo și pășunea direct la domnul Ministru Oros, au spus că pe cheltuiala lor au curățat pășunea care nu a fost curățată de ani de zile. Noi personal ca și familia Pișcorean am avut patru inspectori de control de la APIA în ultima săptămână. Domnul Sasu are timp să facă tot felul de plângeri. S-a discutat la Primăria Ardud inclusiv scoaterea pășunii la licitație, astea sunt interesele de la SC SUV Angus SM SRL.

Cei patru consilieri locali au venit la ședință pentru a calma spiritele și a încerca să împace părțile implicate în ședință. Până la urmă, concluzia a fost una singură, și anume că până la venirea firmei SC SUV Angus SM SRL în asociație la ședințe nu erau nemulțumiri.

"Acum vorbesc în numele comisiei care este aicea, noi nu o să neglijăm fermierii, dar nu știu de ce până ce ați intrat, legal așa cum ați făcut în Asociație, de ce nu au fost astfel de nemulțumiri, scandaluri?", a declarat Ștefan Melnic, membrul comisiei Consiliului Local Ardud.

Contactată telefonic de către Gazeta de Nord-Vest după ședința de sâmbătă, pentru a afla cum se va proceda în final pentru a împăca pe toată lumea din asociație, cenzorul asociației Cornelia Pișcorean ne-a declarat :" Am depus la Direcția Agricolă o hârtie în cursul zilei de azi (marți, 27.04.2021) în care am cerut să împartă dumnealor pășunea cum consideră că este mai bine. Sperăm să nu aibă dumnealor presiuni externe și sperăm să facă o împărțire corectă. Am recurs la această procedură deoarece nu mai rezistăm cu scandalurile, cu presiunile și procesele (șase la număr) pe care le avem cu SC SUV Angus SM SRL. Noi, ceilalți membri ai asociației, suntem simpli crescători de animale și vrem să fim lăsați să ne facem treaba, nu suntem avocați, dar domnul Blidar și domnul Cristian Sasu ne tot flutură documente, ne amenință cu judecata, ne țin într-un stres continuu".