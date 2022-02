Scandalul Cartierului Zero din Mogoșoaia se mută în instanță. Liderii USR sunt acuzați de calomnie și acuzații defăimătoare

USR acuzat că a lansat în spațiul public o `Mare Dezinformare`: `Tunul Imobiliar` de la Mogoșoaia este de fapt un Proiect public realizat pe domeniul public. O dezbatere publică mare a izbucnit pe tema Cartierului Zero pe care Primăria Mogoșoaia vrea să îl implementeze. O tema locală a devenit temă națională după ce în discuții s-au implicat liderii centrali ai USR care au acuzat un mare tun imobiliar în apropierea Capitalei.

Primarul localității, Paul Precup, susține că este vorba de un proiect public anunțat, discutat și asumat public și că "tunul imobiliar" este doar în fanteziile șefilor USR care ar avea alte interese. El explică pe pagina sa de socializare ce se întâmplă de fapt în Cazul Cartierului Zero și a anunțat că i-a acționat în judecată pe liderii USR pentru calomnia și acuzații defăimătoare:

"Stop minciunilor! Stop dezinformărilor USR! Adevărul despre Sectorul Zero! USR a lansat o minciună enormă și continuă să o propage în spațiul public. Aceștia afirmă că Sectorul Zero este un "tun imobiliar de 1 miliard de euro" O minciună abjectă din arsenalul de manipulare a acestui partid. De ce Sectorul Zero nu este un tun imobiliar?

Terenul cedat de proprietarii parteneri ai primăriei, precum și terenul expropriat intră în patrimoniul primăriei. Acesta devine domeniul public. Nu este o afacere privată a unui om de afaceri, ci este o acțiune a administrației comunei pentru realizarea unei suprafețe de teren necesare construirii proiectului. Terenul care intră în domeniul public NU se înstrăinează, nu va fi oferit dezvoltatorilor imobiliari sau altor persoane fizice sau juridice pentru construirea unor proiecte rezidențiale!

Terenul obținut de primărie va fi folosit pentru construirea drumurilor, a rețelei de apă și canal, a spațiilor de servicii, a spațiilor de educație, etc. 1 miliard de euro. USR poate argumenta cum a ajuns la suma asta? De ce nu două miliarde de euro, de ce nu 500 milioane? Nu poate argumenta. Este o sumă scoasă din burtă pentru a face dezinformarea mai credibilă, cu scopul de a șoca audiența.

Proprietarii care nu au vrut să fie partenerii primăriei și nu au cedat cota de 39% vor fi expropriați la valoarea legală, conform legislației în vigoare. Recent, Ministerul Transporturilor a făcut o procedură de expropriere în aceeași zonă pentru construirea Autostrăzii de centură. Se poate observa lecturând actul juridic, HG 37/ 2021 că s-a folosit aceeași procedură și același preț înaintat și de Primăria Comunei Mogoșoaia

Puteți afla tot adevărul despre Sectorul Zero consultând site-ul Primăriei Mogoșoaia. USR trebuie să oprească această campanie de dezinformare lansată în spațiul public. De altfel, am luat decizia de a-I chema în instanță pentru calomnie și acuzații defăimătoare! USR nu mai trebuie să fie instrumentul de luptă al dezvoltatorilor imobiliari, care au proiectele blocate în București și trebuie să renunțe la lobby-ul făcut pentru aceștia!"