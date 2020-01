Schimbari si noutati importante pentru soferi in 2020

Anul 2020 vine cu cateva schimbari si noutati importante pentru soferi. In ciuda promisiunilor Guvernului, punctul de amenda a crescut, incepand de la 1 ianuarie, odata cu cresterea salariului minim.

Guvernul Orban a decis la inceputul lunii decembrie inghetarea punctului de amenda la 145 de lei, in ideea ca sa nu creasca odata cu cresterea salariului minim, incepand cu 1 ianuarie 2020.

"Am luat decizia sa facem si noi ceea ce au facut Guvernele anterioare. Practic, punctul de amenda a fost legat de salariul minim pe economie si in fiecare an, practic, nu s-a crescut punctul de amenda odata cu cresterea salariului minim. Vom aplica si noi aceasta solutie, sa nu crestem punctul de amenda", a spus premierul Ludovic Orban, in decembrie.

Seful Guvernului a precizat insa ca acest sistem trebuie modificat in viitor, astfel incat punctul de amenda sa nu mai fie legat de salariul minim pe economie.

"Cu siguranta trebuie schimbat acest sistem. S-a dovedit clar ca aceasta relatie intre punctul de amenda si salariul minim pe economie nu este solutia care sa se poata aplica, din moment ce an de an s-a inghetat punctul de amenda, probabil trebuie calculat in alt mod", subliniat Orban.

Potrivit unei HG publicate in Monitorul Oficial, salariul minim brut lunar creste la 2.230 lei. Pentru personalul cu studii superioare, salariul minim brut ramane la 2.350 lei brut lunar, iar salariul minim diferentiat pentru angajatii din constructii, de circa 3.000 minim brut lunar, este pastrat in continuare la acest nivel.

Problema este ca proiectul de lege pe care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament si prin care valoarea punctului de amenda era inghetata si pentru anul acesta la 145 lei a fost atacat la Curtea Constitutionala de catre PSD, iar presedintele nu il poate promulga pana la decizia Curtii. In consecinta, in loc ca valoarea punctului de amenda sa fie aceeasi ca in ultimii doi ani, aceasta a crescut de la 1 ianuarie la 223 lei (10% din salariul minim brut), potrivit Profit.ro.

Vinieta Oxigen

Vinieta Oxigen intra in vigoare incepand cu luna martie. De la aceasta data intra in vigoare restrictionarea circulatiei pentru masinile care polueaza, (masa totala sub cinci tone) pe principalele artere ale Bucurestiului, de luni pana vineri, de la 7:00 la 22:00, daca nu platesc taxa dupa cum urmeaza:

Masinile Euro 3 si Euro 4 - accesul va fi permis in baza vinietei Oxigen, in cuantum redus;

Masinile non-Euro, Euro 1 si Euro 2 - accesul va fi permis pe anumite artere cu vinieta Oxigen, dar acestea vor avea accesul interzis in zonele centrale ale Capitalei.

Sunt exceptate de la plata vinietei scuterele si motocicletele, dar si autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care functioneaza cu GNL, GNC si GPL.

Iata tarifele impuse de vinieta Oxigen:

* Non-euro - 15 lei/ zi, 300 lei/luna si 1.900 lei/an

* Euro 1 - 15/zi, 250 lei/luna si 1.700 lei/an

* Euro 2 - 15 lei/zi, 200 lei/luna, 1.500 lei/an

* Euro 3 - 5 lei/zi, 100 lei/luna sau 700 lei/an

* Euro 4 - 5 lei/zi, 80 lei/luna sau 500 lei/an

In aceste conditii, Gabriela Firea a precizat ca familiile care au masini non-Euro 1 sau 2 vor fi ajutate sa-si schimbe autoturismul.

Pentru a verifica autovehiculele care circula in Capitala, camerele de supraveghere vor scana numerele de inmatriculare, iar cei care nu respecta legea vor plati amenzi de pana la 2.000 de lei. Vinieta Oxigen se va putea cumpara din benzinarii, dar si online sau de pe telefon.

Carburantii s-au ieftinit

La 1 ianuarie a fost eliminata supraacciza la carburanti de 7 eurocenti pe litru. Prin urmare, pretul la pompa a scazut, dar nu atat cat ar fi trebuit.

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a facut cateva precizari pe aceasta tema: "Vesti bune din prima zi a anului 2020. Am avut dreptate din nou (PSD iar a mintit). Eliminarea supraaccizei a redus pretul la pompa. Dupa ce legea care elimina supraacciza a fost promulgata, MFP a recalculat nivelul accizei care sa tina cont de legea promulgata si de articolele 342 si 442 din Codul fiscal. Cele doua articole actualizeaza acciza in functie de indicele de crestere a preturilor de consum publicat de INS", a precizat pe Facebook Florin Citu.

Mentiunile vin dupa ce Ministerul Finantelor a decis marti sa majoreze accizele la carburanti, care intrasera in vigoare cu numai o zi inainte, in urma promulgarii de catre presedintele Iohannis si publicarii in Monitorul Oficial a legii de eliminare a supraaccizei.

Astfel, Finantele au decis, marti, la ora 19, ca ieftinirea de 45 de bani/l cu tot cu TVA efectuata de Parlament este prea mare, dar si ca nivelul minim al accizelor din UE este prea mic, si au majorat accizele cu 9,11% fata de nivelul publicat cu o zi inainte in Monitorul Oficial, cu 117 lei/1.000 l la benzina si cu 107 lei/1.000 l la motorina.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, ca "este o mizerie" ca in timp ce romanii se pregateau de Revelion, Ministerul Finantelor a majorat accizele la carburanti: "Acesti oameni au inceput sa fure din buzunarele romanilor inca din prima zi a anului", afirma liderul social-democratilor.

Schimbari la Codul Rutier

2020 vine cu cateva schimbari majore si la Codul Rutier. Cea mai importanta intra in vigoare la 1 iulie si prevede ca persoanele care fac scoala de soferi sa aiba absolvite cel putin 10 clase terminate.

De asemenea, persoanele in varsta care mai doresc sa conduca pe drumurile din Romania vor fi obligate sa faca mai des controlul medical. In plus, pe langa amenda, persoanele care vor fi prinse de politisti in timp ce conduc cu telefonul la ureche se vor alege automat si cu permisul suspendat pentru 30 de zile.

Tarifele RCA s-ar putea dubla

Guvernul a trimis in Parlament proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA). Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a catalogat decizia drept o atitudine ant-business.

"O eventuala dublare a tarifelor la asigurarile RCA (reamintim ca in perioada de criza 2015 - 2016, tarifele erau de 5 ori mai mari decat in prezent) ar duce la anularea oricarei marje de profit pentru companiile de transport rutier din Romania, care si asa sunt afectate de modificarile legislative neoprotectioniste de la nivel european, de criza soferilor profesionisti sau de dezvoltarea precara a infrastructurii rutiere.

Daca se vor adopta cele mai importante modificari propuse prin proiectul de lege pentru modificarea legii RCA, respectiv abrogarea prevederilor ce limiteaza cheltuielile administrative si de vanzare ale politei de asigurare ce pot fi incluse de catre asiguratori in calculul tarifelor de prima (in acest moment plafonate la 25%) si eliminarea obligatiei ASF de reglementare a modului de calcul al tarifelor de prima, a criteriilor de risc, a indicilor de incarcare, a coeficientilor de majorare si/sau corectie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de prima, atunci se vor recrea conditiile dezechilibrelor grave in piata RCA si tarifele vor creste accentuat pentru toti detinatorii celor 8,2 milioane de vehicule din Romania, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice", se arata in comunicatul UNTRR.

Proiectul de modificare a legislatiei RCA a primit aviz negativ din partea Consiliul Economic si Social, deoarece masurile propuse vor avea ca efect cresterea nejustificata a tarifelor la politele RCA.

Astfel, UNTRR solicita Guvernului si Parlamentului Romaniei ca Legea 132/2017 sa nu fie modificata, sa transmita Comisiei Europene o analiza fundamentata privind situatia pietei RCA din Romania "cu accentuarea motivelor practice pentru care nu este benefica o schimbare a legislatiei" si "sa vina cu masuri suplimentare pentru a evita intoarcerea la situatia de criza din perioada 2015-2016".