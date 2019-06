Sentinta judecatoreasca prin care marii operatori de Internet din Romania sunt obligati sa blocheze site-urile cu filme piratate

Marii furnizori de Internet din Romania au aratat unui magistrat de la Tribunalul Bucuresti ca sunt de acord cu blocarea permanenta a accesului clientilor lor la mai multe site-uri cu filme piratate, dar ca pot face acest lucru doar dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti.

Opt case internationale de productie cinematografica au obtinut, la finalul anului trecut, blocarea permanenta a accesului clientilor principalilor furnizori de Internet de la nivel local (RCS&RDS, Telekom, UPC, Nextgen, DCS si AKTA) la site-uri al caror continut incalca legislatia privind drepturile de autor. Decizia fara precedent in Romania vizeaza doua site-uri de streaming online, www.filmehd.net si www.filmeonline2013.biz, dar si portalul www.thepiratebay.org, care foloseste tehnologia torrent. Sentinta a fost data de Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata la Curtea de Apel. Motivarea acestei hotarari judecatoresti a fost publicata saptamana trecuta.

"Astfel, fara ca paratii (operatorii de internet-n.red.) sa realizeze practic o achiesare la pretentia reclamantilor (companiile de productie cinematografica - n.red.), acestia, prin pozitia oferita, au intarit convingerea tribunalului ca metoda aleasa, de blocare la nivel DNS a accesului clientilor acestora pentru serviciile de acces la internet prin punct fix, la website-urile accesibile in prezent la locatiile online indicate mai sus, este posibila tehnic, paratii nefacand nicio opozitie cu privire la aceasta", motiveaza Tribunalul Bucuresti intr-un dosar fara precedent aflat pe rolul instantelor din Romana.

Sentinta a fost motivata, in primul rand, in baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Deoarece era vorba de companii americane, au fost aplicate si prevederi ale Conventiei de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, dar s-a facut trimitere si la doua directive europene care reglementeaza drepturile de autor - Directivele 2001/29/CE si 2004/48/CE.

"Reclamantii au depus la dosar numeroase inscrisuri prin care fac dovada ca sunt titulari ai drepturilor de autor cu privire la o mare parte din operele ce fac obiectul comunicarii prin intermediul site-urilor lor ce fac obiectul litigiului.

De asemenea, reclamantii au depus numeroase certificari ale situatiilor de fapt, respectiv capturi de ecran ale website-uri de streaming si torrent, din care rezulta fara putinta de tagada ca opere audiovizuale pentru care s-a facut dovada ca dreptul de autor apartine unuia sau altuia dintre reclamanti erau comunicate public prin intermediul site-urilor ce fac obiectul prezentului litigiu," arata Tribunalul Bucuresti.

Judecatorul a pus in discutie posibilitatea titularului unei drept de proprietate intelectuala de a actiona in mod direct pe calea unei actiuni in justitie, impotriva intermediarului, in speta furnizorul de internet.

Concluzia: "tribunalul constata ca intermediarii ocupa o pozitie favorabila in prevenirea incalcarii drepturilor de autor si conexe."

Tribunalul a mai explicat ca prezenta hotarare nu le este opozabila operatorilor efectivi ai web-situri www.filmehd.net, www.filmeonline2013.biz si www.thepiratebay.org, ci doar operatorilor de Internet, in calitatea acestora de intermediari.

"Tribunalul constata ca masura (blocarea site-urilor - n.red.) este una proportionala, libertatea de a primi sau furniza informatii fiind una ce poate fi supusa unor restrangeri, ca masuri necesare intr-o societate democratica," explica judecatorul.

Asta dupa ce instanta a constatat ca site-urile respective incalca drepturile de autor ale companiilor de filme.

"Mai constata tribunalul ca in prezentul litigiu pozitia paratilor (operatorilor de Internet - n.red.) a fost una defensiva, fara insa a contesta temeinicia actiunii introduse de reclamantele (companiile de filme - n.red.) din prezenta cauza, renuntand in final la sustinerea oricaror exceptii procesuale, necontestand nici ca acestea sunt titularele operelor a caror piratare a fost invocata.

Pozitia paratilor, ca intermediari - furnizori pe piata din Romania a serviciilor de Internet - a fost aceea de sustinere a luptei impotriva pirateriei, mentionand ca in conformitate cu dispozitiile legale un furnizor poate bloca accesul catre un anumit domeniu numai dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti", se arata in decizia tribunalului.

Cine sunt reclamantii

Cele opt case internationale de productie cinematografica care au deschis proces in acest caz sunt:

- Twentieth Century Fox Film Corporation;

- Universal City Studios Productions;

- Universal Cable Productions;

- Warner Bros. Entertainment;

- Paramount Pictures Corporation;

- Disney Enterprises;

- Columbia Pictures Industries;

- Sony Pictures Television.