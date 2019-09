SF. MARIA MICA, traditii si obiceiuri. Ce este strict interzis sa faci in aceasta zi?

SF. MARIA MICA. Sfanta Maria Mica sau Nasterea Maicii Domnului este sarbatorita pe 8 septembrie.

SF. MARIA MICA. In cultura populara, in functie de zona, exista mai multe superstitii legate de aceasta zi, Sfanta Maria Mica. Asadar, iata ce este bine sa faci si ce nu ai voie sa faci de Sfanta Maria Mica, sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului! Se spune ca nu e voie sa se aprinda focul in casa in preajma acestei sarbatori, oricat ar fi de frig, fiindca aduce ghinion si boala;

SF. MARIA MICA. In aceasta zi, femeile care nu pot avea copii trebuie sa se roage pentru dezlegarea pantecelor si se spune ca vor primi pruncul dorit. Si pentru ca Fecioara Maria este protectoarea tuturor mamelor, femeile insarcinate se pot ruga pentru o nastere usoara si un copil sanatos;

SF. MARIA MICA. Se mai spune ca in fiecare casa trebuie sa fie cate o candela aprinsa pentru alungarea spiritelor rele si pentru preamarirea Nasterii Fecioarei Maria;

SF. MARIA MICA. Pe 8 septembrie, de Sfanta Maria Mica, barbatii nu au voie sa mestereasca sau sa faca treaba prin gospodarie, iar femeile nu au voie sa coasa si sa spele rufe pentru a nu atrage raul asupra lor si a familiilor lor;

SF. MARIA MICA. Daca gatesti inainte sau dupa Sfanta Maria Mica, ti se varsa oala cu mancare si ii arde pe copii; Ziua de dinaintea sarbatorii si ziua de dupa aduc ghinion celor care lucreaza - barbatii se vor lovi, iar femeilor li se va arde mancarea;

SF. MARIA MICA. De asemenea, in cultura populara se mai spune ca aceia care nu si-au adunat plante medicinale nu trebuie sa mai faca acest lucru pentru ca acestea isi pierd puterea tamaduitoare daca sunt culese dupa Sfanta Maria Mica;

SF. MARIA MICA. De Sfanta Maria Mica se impart struguri si prune de sufletul mortilor, pentru ca acestora sa li se ierte pacatele si sa primeasca si ei din roadele toamnei pe lumea cealalta;

SF. MARIA MICA. Maramuresenii cred ca toamna va fi urata si cu precipitatii daca ploua pe 8 septembrie. Iar daca infloresc merii si perii, inseamna ca toamna va fi placuta, iar recoltele se vor culege usor. Semnele din aceasta zi ii ajuta pe oameni sa faca prognoze despre urmatorul an agricol;

SF. MARIA MICA. In alte regiuni, oamenii sunt ferm convinsi ca vremea se strica de tot dupa Sfanta Maria Mica, vara devenind o simpla amintire. Pasarile calatoare isi iau zborul catre tinuturi mai calde si insectele se ascund in pamant; Se spune in popor ca, incepand cu aceasta zi, nu se mai poarta palarie, fiindca vine cu adevarat vremea rea. De unde si cunoscuta vorba: "O trecut Santamaria, leapada si palaria".