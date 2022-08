Sodoma și Gomora la București. La Romexpo va avea loc cel mai mare festival erotic "fără limite" din Europa": fără gen, fără frontiere, fără orientare sexuală!

Capitala României va fi gazda unui festival erotic, denumit „The L|NE Festival", ce va avea loc la Romexpo, în perioada 9-11 septembrie. Organizatorii afirmă că va fi „cel mai mare eveniment pentru adulți din Europa".

"The L|NE Festival va schimba perspectiva tuturor asupra divertismentului sexual și erotic. Fără gen, fără constrângeri, fără orientare sexuală și fără limite. Vino alături de noi într-un loc în care nonconformismul și plăcerea sunt normale", se precizează în prezentarea evenimentului. Festivalul este "fără limte" urmand a se face sex live in "workshop-urile" evenimentului, fara piedici privind genul sau orientarea sexuală. Practic, o veritabilă "Sodoma si Gomora".

Mai multe amanunte despre acest eveniment erotic da Robert Turcescu in Evenimentul Zilei.

Acest eveniment vine pe fondul statisticii care arată că România este în topul industriei videochatului, o formă de pornografie și prostituție online. Statistica prezentată anul trecut arăta că 1 din 5 prostituate românce practică această formă de pornografie online. Videochat-ul este, de multe ori, un paravan pentru prostituție și trafic de carne vie. Deasemenea, romancele sunt pe primele locuri la prostitutie in general in Europa, iar pornografia infantila, ca si sexul gay cu protagonisti romani ocupa pozitii fruntase in industria porno.

Detalii despre pretul biletelor (intre 900-1700 de lei) AICI...