Sotul Sandei Ladosi a fost trimis in judecata de DNA intr-un dosar de delapidare cu prejudiciu de 16,3 milioane de euro

Omul de afaceri Stefan Tache (66 de ani), sotul cantaretei Sanda Ladosi, a fost trimis in judecata joi, 31 de decembrie, de procurorii DNA, pentru acuzatia de complicitate la delapidarea unei societati de leasing financiar.

In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata afaceristul Florin-Bogdan Dinu si trei directori din cadrul IFN-ului Fortis Lease: Marinela Cazanaru, Ionut Costea si Viorel Danut Lupu, explica surse judiciare citate de Ziare.com. Procurorii DNA au explica pe scurt care sunt acuzatiile din acest dosar. "In perioada iulie 2007 - septembrie 2008, directorul general al unei institutii financiare nebancare, beneficiind de ajutorul celor doi directori din subordinea sa, ar fi incheiat fara drept un numar de 42 contracte de leasing financiar cu societatile controlate de cei doi oameni de afaceri. Contractele respective ar fi fost incheiate cu incalcarea normelor Bancii Nationale a Romaniei si a celor interne ale societatii conduse de primii trei inculpati. Prin aceste demersuri institutia financiara nebancare ar fi fost prejudiciata cu suma de 16.313.843 euro," explica procurorii.

Conform sursei citate, institutia financiara nebancara care succede in drepturi societatea pagubita in maniera de mai sus s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 17.645.271 euro. DNA mai precizeaza ca prezentul caz a fost declinat Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2018, ca urmare a solutionarii de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui conflict de competenta. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti. In anul 2013, Stefan Tache a fost arestat, fiind acuzat ca a fost creierul unei retele de evazionisti. In 2017, procurorii DIICOt au deschis o alta ancheta impotriva acestuia. Ancheta de la DIICOT a fost preluata de DNA.