Spatiile din Capitala pentru carantina s-au ocupat. Viceprimar: Oamenii asteapta 4-5 ore in aeroport

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, sustine ca a cerut Guvernului, inca de alaltaieri, fonduri pentru inchirierea de noi spatii pentru carantina, intrucat cele 300 de locuri pregatite sunt deja ocupate.

Badulescu spune ca inca nu s-a primit niciun raspuns si nu exista deocamdata o solutie, iar persoanele care asteapta triajul stau in aeroportul de la Otopeni si 4-5 ore.

"Alaltarieri, Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta a solicitat, prin intermediul Prefecturii, alocarea de fonduri in vederea inchirierii de noi spatii pentru organizarea centrelor de carnatina, deoarece, institutional, primariile din Bucuresti si Primaria Capitalei au consumat locurile care erau prevazute pentru acest tip de carantina.

Pana la acest moment nu am primit un raspuns de la Guvernul Romaniei, motiv pentru care ne aflam in imposibilitate sa demaram contractarea acestor servicii", a declarat, joi, Badulescu, la Digi24.

Potrivit acestuia, ieri, in Romania au intrat peste 50.000 de oameni, iar in Bucuresti au intrat peste 11.000, multi fiind din zona rosie.

"Pana acum, noi am carantinat undeva la 300 de persoane. Din acest moment, noi nu mai avem capacitatea sa introducem in carantina institutionalizata pe nimeni", a mai spus Badulescu, precizand ca in centrele de triaj de la Otopeni se asteapta si 4-5 ore.

"Oamenii vin nemancati, obositi, cu copii, nu au surse de mancare si asteapta si fie transportati in centre de carantina", a adaugat Badulescu.

Viceprimarul Capitalei spune ca se afla "intr-un cerc al absurdului" si se cauta solutii.

Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a solicitat, joi, primarului Gabriela Firea, edililor celor sase sectoare din Capitala, precum si primariilor din judetul Ilfov sa identifice urgent spatii izolate de cazare, destinate carantinarii, si sa ia rapid toate masurile necesare pentru prevenirea raspandirii infectiei cu coronavirus (COVID - 19) si pentru protejarea populatiei.