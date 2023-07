Specialiștii au făcut un anunț așteptat de milioane de oameni: "Începem, în sfârșit, să înțelegem migrenele și cum să le tratăm"

După 40 de ani de cercetare, oamenii de știință au descoperit ce se întâmplă în creier în timpul migrenei și au dezvoltat noi medicamente promițătoare pentru a combate această afecțiune. Iată ce știm acum și ce rămâne încă fără răspuns.

"Aveam 15 ani și eram la jumătatea unei mese în familie când am primit o lovitură la cap, venită de nicăieri. M-am simțit ca și cum cineva m-ar fi lovit cu un ciocan în partea laterală a craniului, durerea bruscă făcându-mă să scap furculița. Apoi a venit o a doua lovitură. Și o a treia. Îmi amintesc că am implorat-o pe sora mea să înceteze să se mai plângă, înainte de a fugi să mă ascund sub plapumă până când durerea a dispărut. Aveam prima mea migrenă.

Douăzeci de ani mai târziu, tehnica mea de a face față migrenei a rămas în mare parte neschimbată, cu excepția faptului că acum este vorba de copilul meu cel mic, ale cărui văicăreli devin insuportabile. Tratamentele pentru migrene nu prea funcționează pentru mine. Nu funcționează cu adevărat pentru o mulțime de oameni.

În ciuda faptului că migrena se numără printre cele mai frecvente afecțiuni neurologice, afectând aproximativ un miliard de oameni din întreaga lume, știm incredibil de puține lucruri despre ce le provoacă, cum să le evităm și cum să le tratăm cel mai bine.

Acest lucru se datorează în mare parte faptului că migrenele sunt atât de complexe. Acestea au un impact diferit asupra oamenilor, pot fi imprevizibile și afectează mult mai multe femei decât bărbați. Cercetarea în domeniul migrenelor a fost respinsă, batjocorită și subfinanțată. Dar o mână de oameni de știință dedicați au petrecut decenii încercând să facă progrese. Pentru prima dată, aceștia au descoperit un mecanism din creier care stă la baza migrenelor și, cu ajutorul acestor cunoștințe, au dezvoltat tratamente nu numai pentru a le ameliora atunci când apar, ci și pentru a le împiedica să apară. În sfârșit, știința migrenelor își trăiește momentul.

Pentru cei suficient de norocoși care nu sunt familiarizați cu migrenele, acestea pot părea neverosimile. Cineva poate fi bine un minut, apoi, brusc, poate fi incapabil să vorbească sau să vadă. Simptomele sunt variate și pot dura de la câteva ore până la câteva zile. "Vorbim despre migrenă în mod colectiv, dar, de fapt, migrena se manifestă sub o mulțime de forme diferite", spune Debbie Hay de la Universitatea Otago din Noua Zeelandă. În timp ce mulți oameni se confruntă cu dureri de cap - adesea severe - o migrenă este mult mai mult decât atât și poate implica și alte simptome. "Faimoasa zicală spune că migrena este doar o durere de cap, ceea ce este puțin enervant, deoarece nu este doar o durere de cap - este o tulburare a creierului", spune Parisa Gazerani de la Universitatea Aalborg din Danemarca. "Durerea de cap este doar una dintre caracteristicile migrenei".

"Atacurile de migrenă" pot începe cu ceea ce se numește faza premonitorie sau prodromul, care poate implica o serie de simptome, cum ar fi modificări ale dispoziției, rigiditate a gâtului și bâlbâieli. Prodromul meu este marcat de un sentiment vag că ceva rău se va întâmpla.

Prodromul este urmat, de obicei, de atacul de migrenă propriu-zis, care este adesea asociat cu durere. Durerea poate fi debilitantă și poate fi precedată de o aură. Simptomele aurei - tulburări senzoriale care pot afecta vederea, vorbirea sau mișcarea unei persoane - pot varia de la ușoare la insuportabile. Acestea pot apărea independent de orice durere de cap. Cu toate acestea, durerea de cap tinde să fie cel mai debilitant simptom, care durează minute, ore sau zile, în funcție de atac și de eficiența tratamentului.

În cele din urmă, există "mahmureala" migrenei, sau postdromul, în care unele persoane pot continua să se simtă obosite sau indispuse timp de câteva zile.

Migrena este a treia cea mai răspândită afecțiune din lume și a treia cea mai mare cauză de invaliditate. Costul anual indirect al migrenei, datorat absențelor de la locul de muncă și reducerii productivității, se estimează că se ridică la aproximativ 19,3 miliarde de dolari numai în Statele Unite - și asta fără a include costul substanțial al tratamentului.

În ciuda acestui fapt, cercetarea în domeniul cefaleei a primit mai puțin de 0,05% din bugetul Institutului Național de Sănătate al SUA în 2007. Finanțarea pentru cercetarea altor afecțiuni cronice comune, cum ar fi astmul și diabetul, a primit, în medie, 153,90 de dolari pentru fiecare persoană care suferă de acestea. Pe de altă parte, cifra pentru migrenă a fost de doar 36 de cenți. Persoanele cu migrenă pot fi dezamăgite și la nivel clinic. Pentru început, doar aproximativ 40 la sută dintre acestea primesc un diagnostic. În Marea Britanie, un sfert dintre cei care au primit un diagnostic spun că au avut atacuri de peste doi ani înainte, potrivit unui sondaj recent realizat de organizația caritabilă Migraine Trust. Cei mai mulți dintre cei care au răspuns nu au fost niciodată trimiși la un specialist în cefalee, iar mulți s-au luptat să obțină o rețetă pentru tratamentele împotriva migrenei.

La o conferință științifică, am auzit odată un specialist în durere care a respins durerea la cei care suferă de migrene ca fiind "psihologică". "Nu cred că aceasta este o experiență singulară", spune Hay. "Neurologii cu care vorbesc în departamentul meu se luptă tot timpul cu acest lucru".

O parte din această prejudecată poate fi atribuită faptului că durerea este o experiență atât de subiectivă și atât de greu de deslușit, precum și faptului că migrena provoacă simptome atât de variate. În plus, migrena a fost ironizată ca o afecțiune a femeilor isterice, spune Peter Goadsby de la King's College din Londra. "Prevalența maximă este la vârsta de 40 de ani, trei femei o experimentează la fiecare bărbat și se manifestă în jurul menstruației", spune Goadsby. "Este o prejudecată născută în raiul prejudecăților".

În cele din urmă, migrena nu are ca rezultat afectarea gravă a creierului, care este observată în afecțiuni degenerative precum Alzheimer și Parkinson, precum și în accidentele vasculare cerebrale, toate acestea afectând, de asemenea, speranța de viață, astfel încât, în mod normal, atrag mai multe fonduri.

Lars Edvinsson, de la Universitatea Lund din Suedia, a experimentat acest lucru pe propria piele. În anii 1980 și 1990, i-a fost aproape imposibil să obțină finanțare pentru cercetările sale în domeniul migrenei. În cele din urmă, a obținut finanțare pentru a studia accidentul vascular cerebral, ceea ce "m-a făcut să continui în domeniul științei", spune el. Cercetarea sa asupra migrenei a devenit un fel de proiect secundar. Dar a perseverat în continuare, iar acest lucru a dat roade. Anul trecut, alături de alți trei cercetători în domeniul migrenei, printre care și Goadsby, a primit Premiul Brain - un premiu prestigios în valoare de 10 milioane de coroane daneze (aproximativ 1,1 milioane de lire sterline), ca recunoaștere a muncii de pionierat în domeniul neuroștiințelor. O descoperire revoluționară care a dus la câștigarea premiului a fost aceea că neuronii, precum și vasele de sânge, joacă un rol vital în migrene.

Ideea că dilatarea vaselor de sânge cauzează migrena s-a bazat inițial pe faptul că persoanele care suferă de migrene se confruntă de obicei cu o durere de cap pulsatilă, spune Gazerani. Această ipoteză a fost susținută de cercetări care au implicat injectarea voluntarilor cu medicamente pentru a le dilata vasele de sânge, ceea ce tinde să provoace dureri de cap și poate declanșa migrene. Succesul medicamentelor triptanice în tratarea migrenei a aruncat și mai multă greutate în spatele acestei idei. Aceste medicamente, introduse în anii 1990, au fost primele concepute special pentru tratarea migrenei - și păreau să funcționeze prin constricția vaselor de sânge.

Dar fisuri în teoria dilatării începuseră să apară cu mult înainte de acest moment, când neuroștiințele au dezvoltat instrumente pentru a măsura mai bine fluxul sanguin în creier. Aceștia au văzut că persoanele care se confruntă cu migrena nu păreau să aibă vasele dilatate, așa cum era de așteptat. Chiar și acolo unde exista dilatare, aceasta nu părea să declanșeze durerea de cap, studiile descoperind că aceasta începea după aceea și dura mai mult decât durerea.

Apoi, în urmă cu 40 de ani, a fost descoperită o substanță chimică numită peptidă legată de gena calcitoninei (CGRP), care părea să influențeze funcția neuronilor din sistemul nervos și din creier și care, de asemenea, putea dilata vasele de sânge. Cam în aceeași perioadă, Michael Moskowitz de la Harvard Medical School, un alt câștigător al premiului Brain Prize 2021, a identificat nervul trigemen - care leagă creierul de față - și vasele de sânge asociate acestuia ca jucând un rol cheie în durerea de migrenă.

În 1988, Edvinsson a făcut echipă cu Goadsby pentru a afla mai multe despre ceea ce ar putea face CGRP. Până la mijlocul anilor 1990, cei doi și colegii lor au descoperit că CGRP era eliberat de nervul trigemen în timpul unui atac de migrenă, identificând pentru prima dată o substanță chimică din creier care ar putea declanșa migrenele. Cel de-al patrulea laureat al premiului 2021, Jes Olesen de la Universitatea din Copenhaga, Danemarca, a făcut parte dintr-o echipă care a confirmat acest lucru, demonstrând că administrarea de CGRP persoanelor predispuse la migrene a provocat un atac și că eliberarea naturală de CGRP poate fi prevenită cu sumatriptan, cel mai des prescris medicament triptan. În cele din urmă, grupul descoperise un mecanism al migrenei și o posibilă modalitate de tratare a acesteia, alta decât singurul tip de medicament disponibil.

Descoperirea mecanismului CGRP și dezvoltarea de noi medicamente specifice migrenei au contribuit în mare măsură la evidențierea statutului migrenei ca fiind o afecțiune neurologică reală. "Acum dispunem de mecanisme și de medicamente specifice, iar acest lucru face diferența", spune Edvinsson. "Nu te poți contrazice cu biologia", spune Goadsby.

În ciuda acestor descoperiri, suntem încă departe de a înțelege exact ce anume cauzează un atac în primul rând - cu alte cuvinte, ce aprinde nervul trigemen. Aura pe care mulți oameni o resimt oferă câteva indicii despre partea de durere. Studiile de imagistică cerebrală au arătat că, în timpul unei aure, există un val de schimbări în activitatea cerebrală, pornind de la lobul occipital din partea din spate a capului. Neuronii se activează mai întâi, apoi se dezactivează din nou, iar acest model se răspândește în tot creierul. Acest lucru ajută la explicarea unora dintre simptomele comune ale aurei - se crede că luminile intermitente sunt rezultatul pornirii neuronilor din cortexul vizual, în timp ce petele oarbe sunt susceptibile de a apărea atunci când nervii se dezactivează, spune Goadsby.

De atunci, Terwindt a căutat factori genetici care ar putea explica tipurile mai comune de migrenă. La urma urmei, dacă unul sau ambii părinți ai unei persoane suferă de migrenă, există o șansă de 50 până la 75 la sută ca acea persoană să sufere și ea de atacuri. "Am publicat recent că există mai mult de 123 de locuri în genom care pot fi implicate în migrenă", spune ea. "Este destul de complex".

Pe lângă toate acestea, încă nu am răspuns la poate cea mai mare întrebare: de ce și cum încep migrenele în primul rând.

Persoanele care se confruntă cu migrene au adesea o listă de lucruri care par să le declanșeze și, de obicei, sunt sfătuite să țină un jurnal al migrenelor, astfel încât să poată ține evidența oricăror schimbări în rutina lor, diete sau orice altceva care pare să apară în mod fiabil înainte de o migrenă.