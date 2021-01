Startdecor aduce noi tendinte in piata covoarelor din Romania pentru anul 2021

Vesti bune pentru consumatorii care prefera sa faca cumparaturile in mediul online si care sunt in cautarea produselor pentru amenajarea locuntei, mai ales a covoarelor.

Startdecor, a anuntat recent lansarea noilor colectii de covoare produse din lana. Anul 2021 dicteaza noi trenduri in amenajarile interioare, iar punctul de interes devin covoarele din lana nevopsita, un produs eco benefic pentru sanatarea membrilor familie si in acelasi timp un bun izolant termic pentru incapere. Singurul tratament aplicat acestui tip de covor este cel impotriva moliilor, necesar cresterii duratei de viata a produsului care in acest fel depaseste zece ani de zile. Lana naturala este colectata din Marea Britanie si procesata la unul dintre cei mai mari producatori de covoare la nivel mondial, in Polonia.

Noile colectii sunt bazate pe nuante de gri si crem, culori uni si design cat mai simplu pentru a fi integrate cu usurinta in orice cromatica realizata in incapere. Lana din Marea Britanie este una destinata traficului intens, putin mai aspra decat cea din Noua Zeelanda, dar mai rezistenta de-a lungul anilor si mai usor de curatat.

Covoarele Natural, sunt disponibile la diverse dimensiuni, astfel ca sunt protrivite atat pentru un living mare cat si pentru un dormitor cu dimensiuni mai mici. Pretul lor nu este unul piperat, ba chiar pot fi considerate covoare ieftine raportandu-ne la alte produse din lana disponibile in comertul de la nivel national.

Pe langa colectia Natural, la Startdecor regasim si alte modele de covoare din lana in diverse culori, unele mai puternice, altele mai relaxante pe gustul si dupa nevoile fiecarui cumparator.

La intrebarea de ce covoare din lana, ne putem raspunde foarte usor, acestea avand diverse beneficii atat pe plan personal si aici ne referim la sanatatea membrilor familiei mai ales daca este vorba de copii, cat si pe termen lung prin durabilitatea materialului si rezistenta culorilor. Din recomandarile de intretinere furnizate de catre producator, mentionam ca ele nu pot fi curatate sub jet de presiune, dar se curata foarte usor utilizand solutii de genul Bio Carpet si o carpa moale.

Magazinul Startdecor este prezent in mediul online si comercializeaza covoare din lana de aproximativ sase ani in Romania, iar de aproximativ un an, retailerul si-a facut simtita prezenta in tara vecina, Ungaria prin Startdecor.hu, asadar este unul dintre pionerii din domeniul decoratiunilor interioare cu peste 20000 de clienti la activ si o cifra de afaceri de aproximativ un milion de lei in anul 2020.