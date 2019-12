STENOGRAME: Cum functiona Statul Paralel al sefilor institutiilor care plateau taxa de protectie la casieria PSD

Un fost sef din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara a explicat la DNA in dosarul spagilor incasate in interesul PSD, ca pentru a fi mentinuti in functii, controlorii de trafic, dar si de la alte institutii locale sau regionale, plateau lunar o suma fixa catre organizatia PSD Arad. O taxa de protectie.

Cuantumul sumei era stabilit diferit, raportat la functia detinuta. In plus, mai dadea diverse sume de bani ori de cate ori era necesar, la solicitarile sefilor din cadrul PSD Arad. De obicei cand erau diferite evenimente, vizite ale unor oficiali din Bucuresti sau strainatate.

Detaliile apar in actele procurorilor DNA din aceasta ancheta. Un caz in care vineri au fost audiati ca martori trei politicieni din PSD: doi fosti ministri, Mihai Fifor si Razvan Cuc, si deputatul Luminita Jivan.

In acest caz, trei parlamentari au calitatea de suspecti: deputatul Dorel Caprar, seful PSD Arad, deputatul Florin Tripa si senatorul Ioan Chisalita, de la Caras-Severin.

Banii, la casieria PSD

Bogdan Muntean a explicat la DNA ca a fost initial sef al Departamentului Venituri din cadrul DRDP Timisoara, dar a fost retrogradat pe functia inferioara de sef al Biroului Incasari Venituri.

Daca in prima pozitie trebuia sa pleatasca o "taxa de protectie"de 300 de lei la PSD, cand a fost numit in cea de-a doua functie, aceasta a scazut la 200 de lei. Totul se facea la sediul PSD Arad, sub forma unor cotizatii, iar pentru o parte din bani primea chitante. Stenogramele din acest caz dezvaluie ca se accepta si plata unor bani fara a se face niciun act. Bani negri.

"M-am gandit la tine, stii..."

De incasarea banilor se ocupa casiera PSD Arad, Lucia Suciu, cea care tinea evidenta stricta a datoriilor, potrivit actelor din ancheta.

Asa s-a intamplat pe 27 septembrie 2019, cand Suciu l-a abordat pe Munteanu si i-a reprosat ca nu platise taxa pe o perioada de 5 luni: "Ooo, ceau! M-am gandit la tine, stii..."

"Pai nu, dar am vrut sa opresc si io... pentru ... pentru da," incerca sa se scuze Munteanu. Moment in care Suciu a intervenit transant si l-a intrebat direct daca plateste taxa pe toate cele 5 luni: "deci imi dati de toate 5?"

A fost momentul in care Munteanu i-a spus ca a fost retrogradat, iar colegul sau, Mircea Lucaciu, i-a luat locul: "Aaa, da. Doar sa ... (i se adreseaza in soapta, o parte din discutii sunt neinteligibile - n.red.) ... eu am salariul mai mic acuma, dau 200 si Mircea o sa dea 300... Am facut rocada, numai sa stiti de ce".

"A, bine. Am inteles, am inteles", aproba casiera. Aceasta face rapid documentele pentru incasarea sumei de 1.000 de lei de la Bogdan Munteanu.

"Una, doua. Munteanu sau Muntean? ... Munteanu, da. Arad, da? Buletinul BI, CI...Asa, deci 1.000 da?... Deci, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Deci, mai-septembrie 2019 ... (neinteligibil - n.red.) ... sa stiu ce bifez acolo... Unu, doi, trei, patru, cinci", murmura dupa ce scrie femeia. Apoi ii inmaneaza chitanta cu seria PSD cu mentiunea ca suma reprezenta cotizatia la partid pentru lunile mai-septembrie: "cotz. PSD- mai- sept- 2019".

Cum se facea plata sumelor mari

Pentru ca Bogdan Munteanu avea ca sarcina de partid si obtinerea banilor de la persoanele care urmau sa plateasca la PSD diverse sume pentru angajarea in functiile de controlor de trafic, acesta o trage pe casiera deoparte si discuta in soapta.

"Am vorbit cu domnul presedinte (presedinte PSD Arad- n.red.), in perioada asta de campanie, sa mai aduc ceva suplimentar. Na, cum se procedeaza?", intreaba acesta. Era vorba de sume de bani in afara taxei lunare.

"Pai, poti sa aduci", raspunde casiera, adaugand pe un ton conspirativ ca pana la suma de 20.000 de lei poate sa elibereze chitanta, iar pentru ce depaseste aceasta suma nu se va elibera niciun fel de inscris, cu conditia de a fi anuntat presedintele organizatiei.

"Da. Si atuncea... iti fac tot... (vorbeste in soapta - n.red.) ... chitanta daca vrei. Da. Iti dau chitanta, ca aia de 10 salarii minime pe economie pe an, care e undeva la 200 de milioane, asa ca pot, pot ca sa nu fie donatie, stii? (vorbeste in soapta - n.red.), Dar nu mai are nevoie pentru alte ...(neinteligibil - n.red.)... pentru diverse actiuni sau asa, putem sa nu facem chitanta da' sa spunem ...(neinteligibil- n.red.)... pentru alte actiuni", spune casiera Lucia Suciu.

Inainte de a pleca din sediul PSD, Munteanu s-a intanit cu deputatul Adrian Todor: "Ooo, domnul Todor. Ce sacou frumos ai!"

El i-a spus razand parlamentarului ca a fost la Lucia Suciu, dand de inteles ca scopul vizitei era predarea sumelor de bani pentru partid: "Pai, am venit si io aici la tanti Luci, ca n-ai ce sa faci".

Adrian Todor arata ca intelege de ce a venit la sediul PSD: "Pai ce sa faci?".

"Ca pe soare te-o vazut"

Pe 30 septembrie, intr-o discutie dintr-un birou din DRDP Timisoara, la care participau sefii institutiei, o parte find lideri importanti in PSD Arad, Munteanu a povestit ca a fost sa-si plateasca taxa.

Mircea Lucaciu s-a amuzat de acest lucru: "Iar i-ai dus ceva lu' doamna Luci, ca pe soare te-o vazut".

Munteanu ii explica lui Lucaciu ca i-a zis ca au facut rocada pe functii si ca trebuie de acum incolo sa plateasca mai mult, moment in care acesta nu si-a putut ascunde nemultumirea ca ei trebuie sa plateasca sume mai mari la partid, iar altii dau mai putini bani.

In discutie intervine si seful DRDP Timisoara, Cristian Ispravnic, care este si consilier judetean PSD, care incearca sa domoleasca nemultumirea, precizand ca si el contribuie la partid, dar ca nu era interesat de cuantumul sumelor platite de altii: "Eu nu m-am uitat niciodata sa vad cat dau altii".

Lucaciu arata ca nu i se pare normal ca Ispravnic sa plateasca o suma atat de mare, comparativ cu persoanele cu functii de conducere de la alte institutii locale: "Da' nu vorbim, da' nu m-am uitat, da' io cu Horgea (Cristian Horgea, sef al Agentiei de Control si Incasare Nadlac si vicepresedinte PSD Arad - n.red.) la o discutie, o zis: Ba, da' nu-i normal, zice, sa traga Cristi asa, chiar asa, chiar asa Cristi ii prostu' de serviciu si asta..."

Suparati ca plateau prea mult

In acest context, Bogdan Munteanu arata ca Ispravnic platea lunar la partid suma de 1.000 de lei: "Pai dumneavoastra... O mie."

Moment in care Lucaciu pluseaza si spune ca el plateste mai mult, 1.200 de lei: "Tu dai o mie, eu dau doispe".

Lucaciu insa este suparat ca seful Administratiei Finantelor Publice Arad contribuie la partid in masura nesemnificativa: "Da, ma, da' stii de ce-s suparat, ca eu mi-s prostul de servici, stii ca asta am vorbit si cu Horgea, pentru ce p... mea tre sa dam din start atatia bani in p... mea si altii asta, f... in gura sa-l f..., am io mai multi bani ca altii. Da, de ce? Stii? Vine ala de la Finante cu o sticla de whisky, f... gura ma-tiii sa-ti f... pai f... gura ta de piticot, a, ca te arunc in cap," spunea Mircea Lucaciu.

La aceste afirmatii, Bogdan Munteanu reactioneaza: "Ce? Pe bune?... Si ala cred ca are dublu salariul tau".

De suparare, Lucaciu se exprima intr-un mod trivial la adresa sefului AFP Arad, pentru ca nu contribuie la partid.

"Draganescu, ma, ca mi-am adus aminte", arunca gaz pe foc Munteanu.

In jocul trivalitatilor intra si Ispravnic: "Piticu' ii Draganescu".

"Vezi ca te filmeaza"

Un moment inedit are loc la sfarsitul lunii iulie, cand PSD Arad strangea bani pentru a pregati vizita unor oficiali din Guvernul Romaniei. Cristian Horgea se intalneste in apropierea sediului PSD Arad cu Bogdan Munteanu, care-i aduce partea luni, suma de 1.500 de lei.

In timp ce stateau in masina, cei doi sunt surprinsi de consilierul judetean Arad, Corneliu Lucaciu. Cand i-a vazut cu banii-n mana, Lucaciu ii cere in gluma o parte din bani: "Mai, du-te-n p... mea, da-mi si mie".

Cristian Horgea ii spune ca nu sunt banii lui, ci ai partidului: "Sus ii duc, nu in alta parte. Numa' nu-mi fa poza, ca-s in tinuta de la lucru... (rade- n.red.)".

Cornelu Lucaci ii atrage atentia ca poate fi filmat si sa se creada ca primeste mita: "Vezi ca nu stai bine cu banii, ca te filmeaza careva si... duce dreptu', ca..."

La care Horgea afirma ca nu-l intereseaza daca este filmat: "Ma filmeaza dracu' sa-i duca si sa-i ...(rade- n.red.)... Imi cumpar loc de ceva, de ... o functie," zice Cristian Horgea.