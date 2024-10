Studiu: inteligențele artificiale răspund mai prost la întrebări simple cu cât devin mai performante

Utilizarea mai multor date și a unei puteri de calcul mai mari este menită să facă inteligența artificială mai fiabilă, dar testele sugerează că modelele lingvistice mari devin de fapt mai slabe pe măsură ce cresc, scrie New Scientist.

Un nou studiu apărut în publicația de specialitate Proceedings of the National Academy of Sciences sugerează că anumite rețele neuronale din creier, atunci când sunt deteriorate, pot influența probabilitatea de a dezvolta fundamentalism religios.