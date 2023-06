Supermarketurile din Marea Britanie încep să folosească pașapoartele digitale pentru a refuza hrana cetățenilor! VIDEO

Supermarketurile din Marea Britanie au început să implementeze un nou sistem de pașapoarte digitale care le refuză cetățenilor obișnuiți posibilitatea de a cumpăra alimente dacă se află pe o listă neagră pentru neconformitate.

Potrivit unor imagini postate pe Twitter în această săptămână, lanțul de supermarketuri Aldi a început să refuze accesul persoanelor care nu au pașaportul digital pe telefon. În videoclipul viral, un bărbat aflat în spatele camerei de filmat a arătat telespectatorilor barierele care blochează accesul în zona de cumpărături a celor care nu dețin pașaportul.

"Acum, acest lucru mi se pare a fi începutul etapelor de început ale închisorii digitale despre care tot vorbim", spune bărbatul în fața camerei. Persoanele care fac cumpărături în magazinul high-tech nu trebuie să plătească după ce își scanează telefoanele, deoarece camerele de luat vederi urmăresc ce articole iau, numără costul total și extrag automat suma din contul bancar al utilizatorului.

Camerele supermarketului permit chiar și clienților să cumpere alcool, folosind tehnologia de recunoaștere facială care estimează vârsta oamenilor pentru a putea determina dacă au peste 21 de ani. De asemenea, Amazon și alte companii au lansat recent magazine similare în mai multe țări.

ffs... So I'm in London overnight, and I'm trying to buy some food



I drop into the local Aldi's, only to be told that in order to enter the store I have to download an app and scan a QR code



Resist this BS

Resist digital ID

Resist app-based everything



Be pro-human! pic.twitter.com/dyt7Jnux1G