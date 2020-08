Tanarul american de culoare impuscat in spate de politistii din Wisconsin este paralizat si "lupta pentru viata sa"

Jacob Blake, tanarul de culoare impuscat in spate de politisti la Kenosha (Wisconsin) este paralizat si "lupta pentru viata sa", au anuntat familia si avocatii acestuia, in contextul in care orasul este cuprins de manifestatii ale furiei, patate de violente sangeroase, relateaza Reuters.

Jacob Blake, in varsta de 29 de ani, tatal a sase copii, a fost impuscat in spate de ofiteri de politie care l-au urmarit dupa ce le-a intors spatele, a deschis portiera si incerca sa se aseze pe locul soferului.

Trei dintre fiii sai, in varsta de trei, cinci si opt ani, au asistat la aceasta scena, a anuntat marti avocatul specializat in drepturi civice Ben Crump, care reprezinta familia Blake.

Tanarul, care a intervenit pentru a opri o cearta intre doua femei, a fost impuscat de patru dintre cele sapte gloante care i-au fost trase in spate de catre un singur politist, in pofida faptului ca "nimic nu indica ca era inarmat", a declarat marti, intr-un interviu acordat ABC News, Trump.

Politia nu a prezentat motivele deschiderii focului.

Parintii lui Jacob Blake si-au exprimat suferinta in urma atacului armat intr-o conferinta de presa in care au denuntat marti cele doua nopti de jafuri, vandalism si incendii care au patat manifestatii pasnice in oras.

"Ei au tras in fiul meu de tapte ori. De sapte ori! Ca si cum el nu conta", a declarat tatal lui Jacob Blake cu o voce tremuratoare. "Fiul meu conteaza. El este o fiinta umana si el conteaza", a spus el.

Julia Jackson, mama tanarului, a anuntat ca acesta "lupta pentru viata sa". Ea a indemnat la unitate si a declarat ca se roaga pentru ofiterii de politie si ca este dezamagita de pagubele cauzate la Kenosha, un oras cu aproximativ 100.000 de locuitori, situat in sudul Milwaukee.

"Acest lucru nu-l reprezinta nici pe fiul meu si nici familia mea", a subliniat ea. "Daca Jacob ar sti ce se intampla, aceasta violenta si aceasta distrugere, ar fi foarte nemultumit".

Avocatii familiei Blake au declarat ca Jacob Blake are picioarele paralizate - posibil definitiv - si ca stomacul, rinichii si ficatul i-au fost perforate.

"Va fi nevoie de un miracol ca Jacob Blake Jr sa mearga din nou", a declarat Crump, anuntand ca familia intentioneaza sa declanseze o procedura judiciara prin care "vinovatii sa dea socoteala".

Un reprezentant al miscarii Black Lives Matter (BLM) din orasul vecin Lake County, in Illinois, a cerut ca politistii implicati in atacul armat - trimisi in concediu administrativ - sa fie dati afara din politie si trimisi in fata justitiei.