Toti cei care se vor naste dupa 2052 vor fi obligatoriu gay si transumanisti, conform unei cercetari a Forumului Economic Mondial

"Religia" Woke e centrata pe fenomenul LGBT, pe ideea de transgenderism si alte libertati sexuale, in primul rand pentru a sterge identitatea de gen. Persoana nu numai ca-si poate alege genul masculin sau feminin dupa cum doreste, poate alege chiar si genul neutru.

De la nivelul libertatilor de orice fel, in numele "diversitatii" e admis ca sa isi aleaga daca sa fie pisica, sau caine, masa cu scaune sau floare, iar totul este permis, institutiile si celelalte persoane trebuie sa se conformeze deciziei individului. Fireste, ideea este ca dupa ce s-a sters identitatea de gen sa se stearga si identitatea umana. Nu mai trebuie sa fii neaparat om, poti fii orice, dar, mai ales, intr-un viitor apropiat, poti sa fii om sau masina, sau cyborg, ca si hibrid "neutru". Tocmai din acest motiv se doreste ca sa nu mai fie genuri, si asa cum se vrea acum ca sa fie recunoscute pretutindeni casatoriile intre persoane de acelasi sex, intr-un viitor relativ apropiat sa fie declarate in regula si casatoriile intre oameni si roboti, intr-o lume a transumanismului.

Scopurile sunt multiple, de la controlul populatiei, la uniformizarea cetatenilor, la transformarea lor in slugi si, mai ales, la depopulare, la inlocuirea oamenilor cu robotii, in folosul unei elite care va avea toate privilegiile, aproape imortalitate prin noile tehnologii si care va stapani Terra. Depopularea masiva se va face nu numai prin pandemii, infometare, razboaie, scumpirea tuturor celor necesare vietii, impunerea taxelor pe carbon, pe aer etc., dar si prin faptul ca noile generatii nu vor mai dori si nici nu vor mai fi in stare sa procreeze. Dorinta liderilor Woke este ca din 2050 sa inceapa declinul populatiei, in 2100 sa fie jumatate din populatia pamantului, iar pana in 2200 sa fie intre 1-1,5 miliarde de oameni transumanizati.

Pana atunci este si foarte interesant graficul pe care il publicam mai sus si in care se arata ca daca in anii '40 erau foarte putini gay pe planeta, aceast procent s-a multiplicat de la generatie la generatie in lumea asa-zis civilizata (occidentala) iar daca se continua acest trend, aproximativ in 2052 atunci toata populatia care se va naste atunci va deveni gay. Sigur, acest lucru nu se va perece in totalitate, pentru ca alte populatii ale planetei nu accepta conceptele woke, chiar si in populatia occidentala cu toata "spalarea de creiere" vor mai ramane suficienti oameni normali, atata vreme cat "nu va deveni obligatoriu sa fii gay in viitor", asa cum atrage atentia o cercetare finantata de Forumul Economic Mondial.