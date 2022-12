Trooper încheie anul cu un concert de exceptie la Bucureşti, pe 17 decembrie, în Quantic

Formaţia Trooper încheie seria concertelor din 2022 în clubul Quantic din Bucureşti, pe 17 decembrie, cu Lovebite şi Steambreather în deschidere. Publicul va avea acces începând cu ora 18,00. Cei de la Steambreather vor cânta de la 19,30, iar Lovebite - după ora 20,00. Concertul Trooper este programat de la ora 21,00.

Copiii sub 8 ani au intrarea gratuită. Este permis accesul cu orice fel de aparate foto, dar nu şi cu artificii, arme, obiecte periculoase sau obiecte cu laser (pointere, brichete cu laser).

"De ceva ani, am avut mereu plăcerea să încheiem cu Bucureşti seria concertelor. (...) Ţinem obiceiul şi în 2022: în 17 decembrie venim din nou în faţa voastră, pentru a vă cânta un set 100% Trooper. Pentru că am copilărit în perioada în care lumea încă mergea la colindat, păstrez şi astăzi bucuria colindatului. De aceea, noi vă vom colinda cu 'Trec anii', 'Tari ca munţii' sau 'Când eşti doar un simplu om', iar voi ne veţi da bucurie cât pentru un an. Ne vedem neapărat pentru o ultimă întâlnire pe 2022!", a declarat solistul Alin Coiotu' Dincă, potrivit unui comunicat de presă al trupei.

Bilete sunt disponibile pe www.iabilet.ro.