Trooper relansează "Vlad Țepeș: Poemele Valahiei" (remasterizat)

Albumul "Vlad Țepeș: Poemele Valahiei", lansat de Trooper în 2009, a fost remixat și remasterizat în Statele Unite de Peter Rutcho (Parkway Drive, Deez Nuts, Revocation). Noua variantă va fi lansată în data de 1 mai atât în format fizic, cât și în format digital pe toate platformele de streaming. "Poemele Valahiei" rămâne unul dintre albumele etalon de după 1989, în anul lansării reușind să ajungă pe locul 1 în toate topurile muzicale de profil.

Coiotu' a declarat: "Ne-am dorit de ani de zile să facem pasul acesta. Știu cât de iubit este albumul și am considerat că acum este momentul să le oferim ascultătorilor o variantă remixată și remasterizată. În noiembrie vom lansa ultima parte a trilogiei - cu siguranță va exista un boxset care va include toate cele trei discuri: "Vlad Țepeș: Poemele Valahiei", "Ștefan cel Mare: Poemele Moldovei", "Mihai Viteazul: Poemele Românilor". Am stat de vorbă cu Balaurul și am ajuns la concluzia că boxsetul trebuie să sune unitar, așa că i-am trimis vechile piste lui Peter Rutcho, iar el a făcut minuni. Trebuie să vă spun că am ascultat materialul de câteva ori și am rămas fără cuvinte. Are o forță mult mai mare, o energie uriașă!"

În această perioadă Trooper se află în plin turneu. Îi puteți vedea în următoarele orașe:

* 29 MARTIE - IAȘI - Underground Pub * 30 MARTIE - SUCEAVA - Art Rock Cafe * 04 APRILIE - FOCȘANI - Sala Polivalentă* 05 APRILIE - SIBIU - Oldies Pub * 06 APRILIE - RÂMNICU VÂLCEA - Aby Stage * 19 APRILIE - BUZĂU - Cafeneaua Artiștilor * 20 APRILIE - CLUJ NAPOCA - Hardward Pub * 27 APRILIE - TÂRGOVIȘTE - Clubul Studenților M6 * 28 APRILIE - COSTINEȘTI - May Be Rock * 24 MAI - DEVA - John's La Camping * 25 MAI - BRAȘOV - Rockstadt * 31 MAI - ARAD - Club Flex * 01 IUNIE - TIMIȘOARA - În spatele Casei * 14 IUNIE - MIOVENI - Platoul Făget* 15 IUNIE - JUPITER - Seawolves Fest* 22 IUNIE - CĂLĂRAȘI - Danubius Motorfest* 28 IUNIE - BREZOI - Bikers for Humanity Rock Fest* 29 IUNIE - TÂRGU MUREȘ - TBA* 12 IULIE - PITEȘTI - Rebel X* 13 IULIE - RÂȘNOV - MAN România* 20 IULIE - VASLUI - Blue Knights Motor Fest* 17 AUGUST - ROMAN - Moto Mușatinii* 07 SEPTEMBRIE - TOPOLOVENI - Archangels Fest* 11 OCTOMBRIE - BACĂU - Beraia Valhalla * 25 OCTOMBRIE - TÂRGU MUREȘ - Jazz&Blues * 26 OCTOMBRIE - BISTRIȚA - Soho Music Hall * 10 NOIEMBRIE - BUCUREȘTI - Sala Palatului* 22 NOIEMBRIE - CRAIOVA - Cult * 23 NOIEMBRIE - PETROȘANI - The Station. Bilete gasiti pe: https://www.iabilet.ro/cauta/?q=TROOPER