Trupul Luizei, fata ucisa de Gheorghe Dinca, a fost aruncat in Dunare! Ar fi fost violata zilnic timp de trei luni

Apar informatii terifiante, pe surse, din ancheta de la Caracal. Conform unor informatii obtinute de Romania TV, Luiza Melencu, fata care a disparut in luna aprilie, ar fi fost tinuta in viata vreme de trei luni de zile, timp in care Gheorghe Dinca ar fi violat-o zilnic.

Ulterior, fata a fost ucisa si inlocuita cu o noua victima, Alexandra Macesanu, care probabil ar fi avut aceeasi soarta daca nu ar fi fost prinsa sunand la 112 si ucisa la o zi de la rapire. Criminalul, Gheorghe Dinca le-ar fi declarat procurorilor duminica seara, in timpul audierilor de la DIICOT Craiova, ca ar fi aruncat trupul Luizei in Dunare. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca pe ultima fata, Alexandra, ar fi aruncat-o in Raul Olt dupa ce a ucis-o. Acesta si-a schimbat de mai multe ori declaratiile. Spunea ca toate bijuteriile, hainele apartineau familiei lui si ca nu aveau legatura cu victimele.