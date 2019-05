Un avion de luptă F16, prăbușit peste o clădire. Victime la sol!

Un avion F16 al armatei americane care se întorcea la baza aeriană March din sudul Californiei s-a prăbuşit peste un depozit aflat în apropiere. Pilotul a reuşit să se catapulteze.

Incidentul a survenit joi în jurul orei locale 15:45 (22:45 GMT). Un responsabil al pompierilor a precizat că în urma impactului a izbucnit un incendiu, dar nu de mari dimensiuni.

Un purtător de cuvânt al bazei a declarat că pilotul, care efectuase un exerciţiu de rutină, nu a fost rănit în urma prăbuşirii. Autorităţile nu au informaţii privind existenţa altor victime sau pagube materiale. Autostrada 215 în apropierea căreia s-a produs incidentul a fost închisă timp de o oră.

În a doua jumătate a lunii aprilie, un avion danez de luptă F16 a lovit o pasăre deasupra insulei Bornholm, pilotul fiind nevoit să aterizeze de urgenţă pe aeroportul de pe insula din Marea Baltică. Potrivit postului local de televiziune TV2 Bornholm, aparatul de zbor se afla într-un zbor de antrenament când a lovit pasărea, împreună cu un alt avion de luptă.

În luna martie, ministrul Apărării, Gabriel Leş, a anunţat că au fost demarate procedurile pentru achiziţionarea a încă 36 de avioane de luptă F16. El a declarat, într-o emisiune la TVR 1, că România îşi doreşte ca avioanele militare să fie noi, însă a subliniat că nu ştie, în acest moment, dacă aparatele de zbor vor fi noi sau second hand.

"Suntem în procedură pentru aceste noi avioane pe care trebuie să le luăm. Mă refer la încă 36 de avioane F16 pe care trebuie să le achiziţionăm, astfel încât să avem câteva escadrile funcţionale şi capabile, această capabilitate să înlocuiască vechile MIG-uri pe care le avem. Bineînţeles că dorinţa noastră este ca aceste avioane să fie noi. În acest moment nu pot să comunic dacă va exista această posibilitate pentru achiziţiona aceste aparate noi. Ceea ce pot să vă spun este că toate procedurile pe care le avem în acest moment în derulare pentru achiziţionarea următoarelor avioane F16, dacă vor fi avioane second hand, vor fi cu upgradare în industria noastră de apărare. Deci, aceste avioane se vor face în România şi vor fi bineînţeles echipate la capabilităţile actuale", a precizat oficialul Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

Avionul F16 Fighting Falcon este o aeronavă cu performanțe tehnico-tactice testate în luptă. Printre campaniile la care a participat se numără războaiele din Irak, operațiunile din Balcani sau războiul din Afganistan.

Aeronava a fost inițial destinată superiorității aeriene datorită excelentelor capabilități aer-aer. O aeronavă multirol este un sistem de arme care acoperă întregul spectru de misiuni, atât aer-aer, aer-sol, aer-mare și război electronic. Capabilitățile aeronavei completate cu tacticile dezvoltate de-a lungul timpului în concordanță cu modernizările continue aduse proiectului inițial, au transformat Viperul dintr-o aeronavă extrem de capabilă într-un sistem de luptă complet.

Aeronava poate fi configurata in varianta A/A cu pana la 6 rachete radar active sau IR, sau in varianta A/G cu pana la 6 bombe neghidate, 2-4 bombe ghidate laser sau GPS, TGP, container de bruiaj si 2 rachete A/A. In toate variantele aeronava poate avea acrosate 1-3 rezervoare suplimentare. Ceea ce înseamnă că pe timpul operațiunilor de atac ofensive, F16 dispune de capacități de lovire deosebite cât și de capacități defensive excelente, iar după îndeplinirea misiunii aer-sol se transformă într-o armă aer-aer redutabilă. Toate acestea combinate cu capacitatea de alimentare în aer dau imaginea unei platforme de luptă complete.