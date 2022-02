Un bărbat a încasat pensia părinților timp de 33 de ani: autoritățile bănuiau, dar nu l-au putut prinde

Un bărbat din Irlanda, Donal O'Callaghan, a încasat pensia părinților săi timp de 33 de ani. Deși aceștia erau decedați, bărbatul nu a raportat autorităților și mergea în fiecare lună să ridice pensiile celor doi.

Suspiciuni majore au apărut în momentul în care tatăl bărbatului ar fi urmat să împlinească 100 de ani. În Irlanda, la vârsta de 100 de ani asistența socială organizează o ceremonie pentru cel în cauză, dar nu au putut da de urma bărbatului. Polițiștii au fost sesizați în acest caz, dar nu reușeau să dea de urma părinților. În cele din urmă, inspectorul de caz l-a urmărit pe fiul celor doi când mergea la cimitir și altfel a localizat mormintele lui Eileen O'Callaghan și a lui Donald O'Callaghan.

„În cele din urmă, am început să verific fizic diferite cimitire de-a lungul mai multor săptămâni. În septembrie 2020 am localizat mormântul lui Eileen O'Callaghan la cimitirul Tory Top Road, iar în săptămâna următoare am găsit mormântul lui Donald O'Callaghan în cimitirul Douglas. Donald O'Callaghan a murit acum 34 de ani, în noiembrie 1987, la vârsta de 68 de ani, iar soția lui Eileen O'Callaghan a murit în urmă cu 43 de ani, în martie 1979, la 57 de ani", a declarat pentru sursa citată inspectorul care s-a ocupat de caz. Pus sub presiune, bărbatul a recunoscut că a încasat fără drept pensia părinților și s-a plâns că este dependent de jocurile de noroc, de aceea a apelat la această metodă. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă.