Un barbat este cautat de politisti dupa ce a furat 20 de kg de salam de Nadlac

Politistii din Arad sunt in cautarea unui barbat care a furat 20 de kilograme de salam de Nadlac. Se pare ca prejudiciul in acest caz se ridica la 1.300 de lei.

"Politistii orasului Nadlac cerceteaza un barbat pentru furt. In urma investigatiilor efectuate, au identificat un barbat de 39 de ani care, la data de 20 ianuarie, ar fi patruns, prin escaladare, in curtea unui imobil de pe raza aceluiasi oras si dintr-o anexa ar fi sustras 20 de kg de bunuri alimentare (salam), in valoare de 1.300 de lei", a anuntat Claudia Iuga, purtatorul de cuvant al Politiei Arad.