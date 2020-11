Un compus regasit in sapun si pasta de dinti creste rezistenta bacteriilor la antibiotice

Un studiu realizat pe soareci sugereaza ca expunerea la triclosan, un compus regasit inclusiv in sapunuri si paste de dinti, ar putea provoca rezistenta bacteriilor la antibiotice - chiar si la cele prescrise impotriva infectiilor tractului urinar.

Triclosanul este un ingredient activ, utilizat pentru proprietatile sale antibacteriene, intr-o serie de produse de larg consum. Companiile adauga triclosanul in pasta de dinti, apa de gura, cosmetice, haine, jucarii pentru copii si chiar carduri de credit, pentru a reduce sau preveni dezvoltarea bacteriilor. "Pentru a distruge eficient bacteriile, triclosanul este adaugat in concentratii mari in produse", spune Petra Levin, profesor de biologie din cadrul Universitatii Washington din St. Louis.

Potrivit Futurity, studiul a demonstrat modul in care expunerea la triclosan limiteaza abilitatea corpului de a raspunde la tratamentele cu antibiotice utilizate pentru infectiile urinare. De asemenea, a oferit noi detalii privind mecanismul celular care permite triclosanului sa interfereze cu tratamentele antibiotice. In cadrul studiului, specialistii au fost interesati de antibioticele bactericide, cele ce au ca scop distrugerea celulelor bacteriene. Ei au incercat sa afle daca triclosanul poate proteja bacteriile de distrugere, in fata antibioticelor.

Corey Westfall, cercetator postdoctoral din cadrul laboratorului lui Levin, a tratat celulele bacteriene cu antibiotice bactericide si a observat abilitatea lor de supravietuire de-a lungul timpului. In cadrul unui grup, bacteriile au fost expuse la triclosan, inainte de a administra antibioticul, iar intr-un alt grup, bacteriile nu au fost expuse la triclosan.

"Triclosanul a crescut substantial rata de supravietuire a bacteriilor. In mod normal, una dintr-un milion de celule bacteriene supravietuieste antibioticelor, ceea ce poate fi controlat de un sistem imunitar functional. In cazul triclosanului, nu supravietuieste doar o bacterie, ci zece sunt inca prezente, chiar si dupa 20 de ore. Astfel, sistemul imunitar ajunge in cele din urma sa fie coplesit. Speranta mea este ca acest studiu va servi ca un avertisment care ne va ajuta sa regandim folosirea antimicrobienelor in produsele de larg consum", a explicat Levin.