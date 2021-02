Un experiment cu ketamină a redus gândurile suicidare la peste două treimi dintre pacienți

Suicidul este un pericol major pentru sănătatea publică. În ultimii ani, rata sinuciderilor a crescut considerabil în Statele Unite, iar, din păcate, fenomenul accelerează chiar și în rândul copiilor.

Totuși, există și speranță. Ketamina, un anestezic descoperit în anii 1950, ar putea fi considerat doar un tranchilizant pentru cai sau un drog ilegal folosit la petreceri, însă această substanță chimică are mai multe de oferit. Un nou studiu a arătat că dozele de ketamină administrate pe cale orală pot reduce în mod dramatic ideaţia suicidară în cazul pacienților cu gândurile suicidare cronice, descoperirea fiind cea mai recentă dintr-o serie de experimente care forțează oamenii de știință să reevalueze potențialul medicamentului.

În anii recenți, reputația ketaminei a trecut printr-o transformare majoră, mulțumită noilor descoperiri științifice cu privire la efectele pozitive pe care le poate avea asupra oamenilor care suferă de tulburări mintale. Nenumărate cercetări au arătat că acest drog pare capabil să trateze depresia severă, printre alte afecțiuni. Deși mecanismele misterioase din spatele acestor efecte încă sunt explorate, Administrația Alimentelor și Medicamentelor (FDA) din SUA a aprobat un spray nazal pe bază de ketamină pentru tratarea depresiei în 2019.

Mai mult, cercetătorii au descoperit că substanța chimică reduce rapid și semnificativ ideația suicidară în cazul oamenilor cu astfel de gânduri, ceea ce medicamentele tradiționale adesea nu reușesc să trateze. Astfel, o echipă de cercetători coordonată de psihiatrul Adem Can de la University of the Sunshine Coast, Australia, a desfășurat un studiu clinic în care 32 de adulți au primit doze de ketamină într-un interval de șase săptămâni, combinate cu suc de portocale, dozajul fiind mărit de-a lungul timpului.

Toți participanții la studiu sufereau de gânduri suicidare cronice, un nivel continuu de gânduri suicidare care rămân în minte timp de o perioadă îndelungată, însă care nu ajung niciodată la un risc acut sau extrem de suicid. În ciuda naturii cronice a condiției medicale, experimentul a produs un răspuns substanțial și rapid.

Cercetătorii au descoperit că după șase săptămâni de tratament cu ketamină, gândurile suicidare au scăzut sub limita pentru nivelurile clinice ale ideației suicidare în cazul a 69% dintre pacienți. Un test ulterior, făcut patru săptămâni de la doza finală, a dezvăluit o creștere mică însă semnificativă a gândurilor suicidare, sugerând că efectele medicamentului s-au estompat odată cu trecerea timpului, potrivit Science Alert.

Deși oamenii de știință recunosc că mai este nevoie de cercetări pentru a afla impactul complet al ketaminei asupra comportamentului suicidar, descoperirile reprezintă dovezi importante cu privire la efectele ketaminei pe termen scurt, fiind eficientă chiar și atunci când este administrată pe cale orală.

„Din câte știm noi, acest studiu este primul care explorează siguranța, toleranța și fezabilitatea ketaminei administrată pe cale orală în cazul pacienților cu gânduri suicidare cronice care au prezentat o serie de condiții psihiatrice precum anxietate și tulburări de personalitate", au scris autorii studiului.