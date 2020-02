Un expert care a tratat Ebola a urcat la bordul Diamond Princess: Haos total. Am fost inspaimantat

Un specialist japonez in boli infectioase care a urcat la bordul navei Diamond Princess a calificat drept un "total haos" gestionarea crizei de coronavirus de catre Japonia.

Kentaro Iwata, profesor la divizia de boli infectioase a Universitatii din Kobe (vest), a declarat in mai multe videoclipuri ca i-a fost "frica" ca in nicio alta tara de-a lungul carierei, adresand critici extrem de grave oficialilor si universitarilor din Japonia.

Dupa ce s-a luptat pentru a obtine o autorizatie de la autoritati, el a urcat marti la bordul vasului, imobilizat aproape de portul Yokohama (la sud de orasul Tokyo).

"Aceasta nava este total nepotrivita pentru controlarea propagarii infectiilor. Nu exista distinctie intre zonele sigure si cele potential infectate, iar personalul poate circula dintr-un loc in altul, sa manance, sa telefoneze", a povestit el.

"Am fost in Africa pentru a trata epidemia Ebola. Am fost in alte tari pentru holera, in China, in 2013 pentru a ma ocupa de SARS (...). Niciodata nu mi-a fost frica sa ma infectez", a afirmat el intr-un videoclip. "Dar pe Diamond Princess mi-a fost frica (...) caci nu poti spune unde a fost virusul", a continuat el.

El s-a declarat atat de ingrijorat incat s-a plasat in carantina pentru 14 zile pentru a nu risca sa-si infecteze familia.

Iwata critica faptul ca initial criza a fost lasata pe mana birocratilor. "Pe Diamond Princess am fost inspaimantat pentru ca nu exista un specialist in gestionarea infectiilor", a mentionat el.

Din cele 2.400 de persoane testate pe nava, 542 au fost testate pozitiv iar rezultatele celorlalte nu se cunosc. Oficialii veniti la fata locului s-au dovedit ulterior purtatori ai virusului.

Yoshihide Suga, purtator de cuvant al guvernului, a asigurat, intr-o conferinta de presa in legatura cu aceste critici, ca "de la 5 februarie, masuri riguroase au fost luate pentru a preveni propagarea infectiei, in special purtarea de masti si spalatul pe maini folosind dezinfectant".

"Facem tot ce-i mai bine", a declarat el, intrebat despre absenta zonelor separate pe nava.

Ministrul japonez al Sanatatii, Katsunobu Kato, a respins de asemenea criticile. "Experti in medicina care fac parte dintr-o echipa de prevenire a infectiilor supravegheaza interiorul navei", a precizat el, raspunzand parlamentarilor opozitiei si asigurand ca specialistii care sfatuiesc guvernul considera situatia "sub control".