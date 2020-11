Un lider important al gruparii mafiote Ndrangheta a fost arestat

Politia italiana a anuntat vineri, 13 noiembrie, ca l-a arestat pe Domenico Bellocco, unul dintre liderii unei familii proeminente din temuta grupare mafiota 'Ndrangheta, relateaza DPA.

Guardia di Finanza a precizat ca Bellocco se ascundea intr-o ferma din Mongiana, la circa 50 de kilometri sud-vest de Catanzaro, in regiunea Calabria din sudul tarii. La momentul arestarii, barbatul de 44 de ani avea documente de identitate false. Bellocco, un membru proeminent al familiei criminale cu acelasi nume, era cautat pentru asociere mafiota si trafic de droguri. Autoritatile italiene il cautau de un an.

Familia Bellocco din Rosarno, un oras din Calabria care gazduieste un scandalos spatiu improvizat locuit de muncitori imigranti ilegali si refugiati, face parte din mafia 'Ndrangheta, una dintre cele mai puternice grupari criminale din lume. 'Ndrangheta provine din regiunea sudica saracita Calabria si a depasit Cosa Nostra din Sicilia ca principala grupare mafiota din lume. Actioneaza in mare secret, iar membrii sai sunt uniti de puternice legaturi de familie.

Aceasta organizatie criminala s-a extins mult in afara Calabriei si a intrat puternic in Europa, America de Nord si Australia si este considerata principala grupare care introduce ilegal cocaina in Europa.