Un medic specialist german susține că proteina Spike înlocuiește sperma la bărbații vaccinați VIDEO

Spermatozoizii la bărbații care au primit vaccinul cu ARNm sunt înlocuiți de proteine spike, potrivit unui medic legist german de top.

În timpul unei prelegeri recente, patologul Prof. Dr. Arne Burkhardt a detaliat cum, după ce a examinat mostre de țesut de la bărbați tineri și bătrâni care au murit în urma vaccinării COVID, a descoperit că proteinele spike au luat locul organelor producătoare de spermă și a spermei în sine.

"Aici vedeți cazul în care arătăm testiculele", a spus Burkhardt, arătând spre un diapozitiv, "și puteți vedea că la acest bărbat de 28 de ani care a avut un fiu sănătos și care a murit la 140 de zile după injectare, proteina spike este în puternic exprimată în organul spermatogen din testicule și puteți vedea că aici aproape că nu există spermatozoizi, dar este puternic exprimată proteina spike în țesutul spermatoconic".

Sperm Is Replaced Completely By Spike Protein In “Vaccinated”



Dr. Arne Burkhardt shows a medical slideshow of two individuals that confirmed spike proteins replacing sperm entirely or almost entirely in the testes. pic.twitter.com/MwohO5ECpm