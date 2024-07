Un tată și-a încuiat fiica de 2 ani în mașină, pe timp de caniculă, ca să nu-l deranjeze de la jocurile video. Copila a murit sufocată de căldură

Caz șocant în SUA. Un bărbat în vârstă de 37 de ani și-a lăsat fiica de 2 ani să moară de căldură, încuiată în autoturism. Cristopher Scholtes a încuiat-o pe minoră în mașină ca să nu-l mai deranjeze de la jocurile pe consolă, de care este și dependent.

După ce minora a fost descoperită moartă, el le-a spus polițiștilor că este vorba de un accident, potrivit Daily Mail. Scholtes a fost arestat vineri, 12 iulie, fiind acuzat de crimă de gradul 2 și abuz asupra copiilor, după ce și-a lăsat fiica de 2 ani în scaunul pentru copii din mașină, la o temperatură de peste 40 de grade. Bărbatul a încercat să-i mintă pe polițiștii și le-a spus că fetița a stat în mașină doar 30 de minute, când în realitate a stat 3 ore.

De asemenea, el le-a mai spus că aerul condiționat era pornit, știind că acesta se oprea singur după 30 de minute. Mama copilei, doctor de profesie, a spus în mesajul în care fetița a fost declarată moartă, că îi spusese soțului să n-o mai lase în mașină. Chiar și așa, ea a pledat în fața judecătorilor pentru ca soțul ei să fie cercetat sub control judiciar și nu în arest. Cuplul mai are 2 copii mai mari, iar bărbatul îi închidea și pe ei în mașină ca să se joace jocuri video.