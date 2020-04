Un voluntar care actiona in scopuri umanitare a fost batut cu bestialitate de un primar pesedist in judetul Olt

In cursul zilei de astazi, 18.04.2020, in comuna Visina Noua, judetul Olt, a fost organizata o actiune in scopuri umanitare. Aceasta a constat in distribuirea de masti de protectie si produse alimentare catre locuitorii comunei.

Operatiunea a fost desfasurata de voluntari cu respectarea prevederilor ordonantelor militare si a legislatiei in vigoare (declaratie pe propria raspundere, echipament de protectie - masti si manusi - respectare distantare sociala), dupa cum s-a constatat ulterior. Aproape de finalizarea actiunii respective (3 strazi ramase din 17), primarul localitatii, Tol Cristian (PSD), s-a deplasat pe una din strazi si l-a batut pe voluntarul din zona respectiva.

A fost necesara interventia echipajului SMURD pentru deplasarea victimei la Spitalul Corabia si prezenta Politiei Romane pentru investigatii amanuntite. Mentionam ca insotitorii voluntarului nu au raspuns provocarii. E de adaugat ca, prin folosirea violentei, primarul pesedist i-a sustras telefonul mobil personal voluntarului. Exista martori pentru confirmarea celor intamplate, dupa cum ne relateaza localnicii.