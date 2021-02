Unde lucrează mai nou Victor Ponta după ce a ieșit din politică. Cine îl ajută cu banii când o duce prost

Fostul politician Victor Ponta i-a șocat pe mulți când a spus unde lucrează și cine îl ajută cu bani. Acesta a spus că în acest moment a ieșit din lumea politică și s-a întors la ce știe să facă cel mai bine.

"În viața privată fac bine. Am trei copii. Avem alte probleme acum, fiica cea mică, care merge la școală. Lucrez într-o zonă privată în care nu am lucrat până acum, pentru că nu aveam voie, eram incompatibil. Deci, din punctul acesta de vedere, nu mă plâng absolut deloc. Nu sunt consultant politic, lucrez în consultanță de afaceri, în străinătate, pentru zona Europei Centrale și de Est. Compania nu are business în România", a spus fostul politician.

"Soția mea Daciana foarte bine să fie patroană. De Sfântul Valentin eu am stat cu fetele acasă și ea a stat la muncă. Și i-am zis. Mă, cum e că totuși când erai la Bruxelles nu te vedeam de luni până joi. Dar măcar în weekend te vedeam. Acum eu stau cu fetele, că fii-miu nu prea mai are timp de mine. Face 18 ani, nu stă el toată ziua cu ta-su. Fetele stau. Și zi deci ești mare patroană, ți-e foarte bine și tu în weekend ești la muncă", a spus Victor Ponta.

"Nu mi-am închipuit că o să stau acasă să mă întrețină nevasta din banii de la prăjituri. Că Daciana are deja firma ei care merge foarte bine. Nu m-am gândit că o să trăiesc din banii soției, ai socrului sau ai altcuiva. Trebuie să muncesc, sunt un om încă în putere. Am avut relații internaționale în toate părțile. America, Europa, China, Asia, dar prieten am rămas cu cei de la Belgrad, Tirana, Istanbul în jos și m-au căutat mulți după.", a mărturisit fostul premier.