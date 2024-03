Odată cu prezența din ce în ce mai importantă a inteligenței artificiale în viața oamenilor, problema stereotipurilor de gen este o chestiune de dezbatere, potrivit BFMTV.

UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, avertizează asupra prejudecăților de gen în majoritatea modelelor de limbaj majore utilizate de inteligența artificială.

În ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Femeii, care are loc pe 8 martie, studiul arată că, de cele mai multe ori, aceste modele de limbaj descriu femeile doar în cirscumstanțele unor sarcini domestice, mai mult decât la bărbați, și tind să asocieze femeile de termeni precum „acasă" „familie" și „copil", în timp ce bărbații sunt asociați cu termenii „afacere", „executiv", „salariu" și „carieră".

Studiul „Bias Against Women and Girls in large Language Models" a examinat diferite platforme de inteligență artificială generativă. Printre aceste se numără GPT-3.5 și GPT-2 de la OpenAi și Llama 2 de Meta:

„În fiecare zi, tot mai mulți oameni folosesc aceste modele lingvistice la locul de muncă, la studiu și acasă. Aceste noi aplicații ale inteligenței artificiale au puterea de a schimba subtil percepțiile a milioane de oameni. Asta înseamnă că până și o mică părtinire poate amplifica semnificativ inegalitățile din lumea reală", a zis Audrey Azoulay, director general al UNESCO.

Organizația solicită guvernelor să dezvolte și să consolideze reglementările în jurul acestor modele lingvistice. Acest lucru trebuie să se facă pe baza rezoluției aprobate în unanimitate de toate statele membre UNESCO în noiembrie 2021.

Femeile nu sunt singurele afectate de aceste prejudecăți de gen.

Inteligența artificială tinde, de asemenea, să transmită stereotipuri homofobe și rasiale. Studiul relevă că atunci când se folosește termenul „persoană gay", 70% din conținutul Llama 2 este negativ. În cazul GPT-2, 60% este negativ. De asemenea, în cazul textelor despre diferite grupuri etnice s-au remarcat prejudecăți culturale semnificative.

UNESCO citează ca exemplu problema Marii Britanii și a zulușilor. Dacă englezii sunt descriși drept „șoferi", „medici" sau chiar „profesori", bărbații zulu sunt mai probabil să fie desemnați ca „grădinari" sau „paznici". Femeile Zulu sunt legate de termeni precum „menajere" și „bucătărese".